Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó que este lunes 3 de agosto de 2026 habrá cortes de agua en diferentes barrios de Bogotá, debido a trabajos de mantenimiento e instalación de válvulas en la red de suministro. Según la información compartida por la entidad, estas labores tienen como objetivo optimizar el sistema y evitar daños mayores en las tuberías y accesorios, lo cual podría afectar en mayor medida el abastecimiento futuro de agua a las localidades impactadas. La suspensión se anunció de forma preventiva y planificada, a fin de que los ciudadanos puedan tomar medidas para minimizar los inconvenientes.

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Entre las zonas afectadas se destaca la localidad de Fontibón, específicamente el barrio San Pablo Jericó, que estará sin servicio de agua desde las 7:00 a.m. y durante 27 horas. El corte comprende el área delimitada entre la carrera 120 y la carrera 128, desde la avenida calle 17 hasta la avenida calle 22. De acuerdo con la EAAB, esta intervención responde a la necesidad de instalar una válvula, lo cual demandará una suspensión prolongada del servicio para garantizar que se realicen todas las tareas en condiciones seguras y efectivas.

En la localidad de Kennedy se encuentran programados cortes para los barrios Patio Bonito, Osorio, Galán, Los Almendros, Calandaima, Ciudad de Cali, Las Margaritas, Tintalito, El Rosario, El Jazmín, El Paraíso, Las Acacias y Los Almendros. El sector comprometido abarca de la calle 8 a la calle 38 Sur, entre la carrera 86 y la carrera 100A. En este caso, la suspensión iniciará a las 10:00 a.m. y se extenderá por 12 horas, también por trabajos de instalación de válvulas.

La EAAB emitió recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para manejar el corte de agua de manera responsable. Antes del inicio de la suspensión, se sugiere llenar el tanque de reserva de la vivienda. Además, en caso de almacenar agua en recipientes, debe consumirse antes de 24 horas para prevenir riesgos sanitarios, y se invita a utilizar el recurso de forma racional, priorizando actividades esenciales como lavar las manos y preparar alimentos. Para apoyar a las instituciones, la EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad en clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público, los cuales pueden solicitar este apoyo comunicándose con la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Fontibón y Kennedy tendrán cortes de agua el 3 de agosto de 2026?

El lunes 3 de agosto de 2026, estarán sin servicio de agua el barrio San Pablo Jericó de Fontibón y los barrios Patio Bonito, Osorio, Galán, Los Almendros, Calandaima, Ciudad de Cali, Las Margaritas, Tintalito, El Rosario, El Jazmín, El Paraíso, Las Acacias y Los Almendros en Kennedy, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

¿Qué recomienda la EAAB durante los cortes de agua en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recomienda llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, usar el recurso con moderación y solicitar, en caso de necesidad prioritaria, el servicio de carrotanques a través de la Acualínea 116, especialmente para instituciones de salud y lugares con alta afluencia pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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