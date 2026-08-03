Las autoridades identificaron como Julián Escobar Jiménez, de 38 años, al empresario asesinado en la mañana de este lunes 3 de agosto en el parqueadero del Mall Viva Las Palmas, en Envigado (Antioquia). De acuerdo con información conocida por El Tiempo, la víctima fue atacada por sicarios que le dispararon en 11 oportunidades cuando llegó al lugar, hacia las 8:55 a. m., para cumplir, al parecer, una reunión de trabajo.

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Según estableció la Unidad Investigativa de ese diario, Escobar Jiménez se movilizaba en una camioneta Toyota Prado de color gris metálico, propiedad de uno de sus socios en empresas dedicadas a la exportación de aguacate hass. El vehículo, precisó el medio, no era blindado. Tras el ataque, los sicarios huyeron y posteriormente abandonaron el automóvil en el que se movilizaban en el sector de la glorieta de Sancho Paisa.

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Las primeras indagaciones señalan que el empresario vivía en el conjunto residencial Marroco, en Envigado. Una fuente judicial consultada por el medio citado indicó que la principal hipótesis es que Escobar Jiménez había sido citado al centro comercial para una reunión, circunstancia que habría sido aprovechada por los responsables para cometer el crimen.

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La investigación también permitió establecer que la víctima aparecía vinculada a las exportadoras CI Coltrópicos S.A.S. y Rocajo S.A.S., compañías que comercializan aguacate hass hacia mercados como Estados Unidos y Europa. Además, figuraba como representante legal de Grupo Coex, empresa dedicada al comercio al por mayor de productos alimenticios, y de Frutaxcol S.A.S., enfocada en el cultivo de frutas tropicales y el procesamiento de legumbres y hortalizas.

De acuerdo con El Tiempo, Escobar Jiménez también aparecía relacionado con procesos judiciales recientes. Entre ellos, una demanda presentada por una empresa del mismo sector y un trámite ante la Superintendencia de Sociedades que buscaba desestimar la personería jurídica de Frutaxcol S.A.S., en liquidación, junto con otras dos sociedades. Ese proceso, según el medio, fue archivado por la autoridad competente.

Una fuente judicial le indicó a El Tiempo que las autoridades verifican si existía un conflicto societario y si el empresario había recibido amenazas antes del homicidio. Esas circunstancias hacen parte de las líneas de investigación que buscan establecer el móvil del ataque y determinar si el crimen estuvo relacionado con su actividad empresarial.

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Entretanto, uno de los socios de Escobar Jiménez en CI Coltrópicos aseguró que la empresa ya fue informada del asesinato, pero señaló que hasta el momento esperan información oficial de las autoridades para conocer lo ocurrido. Asimismo, indicó que desconoce si el empresario había sido objeto de amenazas antes del atentado que terminó con su vida.

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