En medio de las revelaciones sobre el asesinato de María Camila Potosí, un relato sirve para conocer detalles sobre la vida personal de la joven asesinada en medio de su embarazo de 8 meses de gestación.

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La abuela de la joven, María Reina Gómez, recordó cómo fue el crecimiento de la joven de 21 años, cuyo caso está en la mira de la opinión pública luego de los hechos del pasado 16 de julio que desembocaron en su deceso.

Potosí nació el 14 de agosto de 2004 y era la menor de dos hijos, aunque su crianza fue en la vivienda de sus abuelos en el barrio Polvorines, Comuna 18 de Cali. Como estudiante de secretariado ejecutivo tuvo una graduación con honores.

“La llamada de ella al mediodía no faltaba y me preguntaba: ‘¿abuelita ya almorzó?’ Yo le respondía que sí y comenzaba a preguntarme qué había comido. Luego me contaba qué había almorzado ella”, remarcó sobre su nieta.

En febrero de este año, la tragedia golpeó por primera ocasión el hogar de la familia Gómez. Potosí retornaba de su jornada laboral conduciendo una motocicleta cuando resultó impactada por otro conductor desatento que omitió la luz roja.

Ambos ocupantes impactaron contra el pavimento, sufriendo la joven de 21 años las lesiones más complejas con heridas profundas y un severo hematoma abdominal.

La empuñadura del vehículo colisionó directamente en esa zona, provocando un impacto sumamente violento según relató su abuela, María Reina.

El comportamiento posterior demostró la nobleza de María Camila, reflejada en las conmovedoras palabras de su abuela durante la dura prueba:

“Ella me contó que cuando se levantó y se vio toda golpeada le dio mucha rabia, vio al otro señor, al que la golpeó, y pensó decirle ‘viejo hijue…’, pero luego me dijo: ‘No, abuelita, pero yo lo miré bien y era un viejito, y estaba temblando. Me dio tanto pesar que se me pasó la rabia'”, señaló.

¿Cómo se enteró María Camila Potosí de su embarazo?

Posteriormente, en el centro médico hicieron diversas valoraciones clínicas antes de permitirle a María Camila Potosí el retorno al hogar familiar.

La joven mantenía cierta reserva al expresarse, ocultando un hecho crucial que su abuela detectó inmediatamente por la complicidad compartida siempre.

“Yo sabía que algo estaba pasando, pero ella no me decía nada. Yo le preguntaba si en los exámenes había aparecido algo grave, pero ella se reía y me decía que almorzáramos primero. Así fue, almorzamos, y luego fuimos al cuarto, me mostró unos papeles, pero yo no entendía nada. Me abrazó y empezó a darme muchos besos, luego me dijo: ‘abuelita, no se asuste, estoy embarazada”, afirmó Gómez.

La asombrosa noticia transformó el temor inicial en llanto de felicidad colectiva para todos los familiares presentes. El accidente vial terminó revelando la gestación de un nuevo ser dentro de la joven madre.

La hija de María Camila Potosí recibiría el nombre de Alahia, aunque María Reina prefirió llamarla cariñosamente Yayita por la dificultad para pronunciar la denominación original.

Yayita agrupó a toda la familia, motivando llamadas desde España, visitas constantes de parientes e inquietudes afectuosas de todos los vecinos cercanos.

El periodo de gestación consolidó la cercanía entre abuela y nieta mediante consejos diarios sobre las pautas necesarias durante el parto.

María Reina le transmitía sus conocimientos sobre respiración, pujos y control del dolor basándose en la crianza de sus propios hijos: “Yo no la quería asustar. Solo quería que estuviera preparada. Después me daba las gracias y me decía que Dios me bendijera por enseñarle todo eso”.

El tiempo transcurrió entre consultas médicas, bromas cotidianas y la ilusión de recibir a la pequeña en el hogar.

Así llegó Yulieth Ángulo a casa de María Camila Potosí

Pocos días antes de su posterior desaparición, María Camila acudió a la vivienda acompañada por Yulieth Ángulo, señalada como sospechosa principal y la abuela de Potosí expuso un escabroso detalle que notó.

“Casi todos los amigos de Cami me caían bien, pero esa muchacha no me dio buena espina. Mi nieta la atendía con amor, le daba jugo, pero la forma en que esa muchacha la miraba, no me gustó. La analizaba de arriba a abajo cuando Camila se daba la vuelta. Era algo raro”, expuso.

El 16 de julio la joven se arregló, pidió la bendición a su abuela, salió a una cita médica de la que no regresó.

“El último día que la vi entró a mi cuarto, eran las 6:00 de la mañana, y me dijo bailando que si no deseaba desayunar con ella. Regularmente nunca desayuno tan temprano, lo hago a las 9:00, pero me insistió, me dijo: ‘¿Tú no quisieras desayunar conmigo? Te preparé papitas con huevos’. Al verla así, acepté. Ese día me sirvió un montón de desayuno, yo le dije: Camila, yo no me como todo esto. Y entonces me respondió: ‘Abuela, es que yo tengo la sospecha de que yo me voy y usted no come'”, rememoró Gómez.

Así salen a flote pormenores sobre la realidad de una mujer que fue víctima de un crimen que ha conmocionado a la sociedad colombiana.

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