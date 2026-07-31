Por: Blu Radio

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Enviaron a la cárcel a una pareja señalada de asesinar a joven que no se dejó robar al interior de un bus en Medellín. La Fiscalía reveló que la víctima recibió 17 heridas con arma cortopunzante.

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Cinco meses después de un caso que estremeció a Medellín, las autoridades lograron judicializar a un hombre y una mujer señalados por el crimen de Juan Pablo Muñoz, a quien la muerte sorprendió cuando se opuso al robo de sus pertenencias en medio de un atraco en un bus en el barrio Manrique, nororiente de la ciudad.

Según confirmó la Fiscalía, los señalados por estos hechos son Angie Liseth Duque Henao, alias ‘La Gata’, y su compañero sentimental, Iván Ramiro Cuello Bedoya. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI, la víctima, de 26 años, habría recibido 17 heridas con arma cortopunzante porque no quiso entregar sus cosas de valor a los presuntos ladrones.

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Patrullas del sector evidenciaron que la víctima fue bajada del vehículo de transporte público en grave estado de salud, posteriormente lo remitieron a Policlínica y allí perdió la vida pese a los esfuerzos del personal de salud.

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó a ambos el delito de homicidio agravado. Los cargos no fueron aceptados por ninguno de los dos y, por disposición judicial, los procesados fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Vale la pena mencionar que alias La Gata, de 30 años de edad, fue capturada por la Policía Nacional el pasado 24 de julio en la capital antioqueña, mientras que Cuello Bedoya fue notificado en el centro de reclusión donde ya permanecía privado de la libertad por otros hechos en los que estaría implicado.

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