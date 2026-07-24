La investigación por el crimen de María Camila Potosí sumó un nuevo testimonio. Se trata del relato de Carlos Rincón, expareja de la mujer que aparece como principal sospechosa en el caso y entregó su versión sobre lo ocurrido desde que conocieron que ella era buscada por las autoridades.

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El hombre aseguró que ni él ni su familia tienen relación con el asesinato de la joven de 21 años y explicó que fueron ellos quienes decidieron avisar a las autoridades cuando supieron que la mujer era señalada dentro de la investigación. También afirmó que, desde entonces, reciben amenazas y viven con temor por posibles represalias.

Según relató, la mujer residía con él y otros familiares, pero la situación cambió cuando comenzaron a conocerse detalles del caso. A partir de ese momento, optaron por contactar a la Policía para que asumiera el procedimiento correspondiente.

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Las declaraciones se conocen mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas para esclarecer el homicidio y establecer la participación de cada una de las personas que estuvieron con María Camila antes de su desaparición.

Expareja de sospechosa en caso de María Potosí habló de engaño con supuesto embarazo

El hombre aseguró que también habría sido engañado por su expareja, quien, según dijo, le hizo creer que estaba embarazada mientras mantenían una relación sentimental. Además, aseguró que hacía dos meses había terminado su relación, aunque ella seguía viviendo en su casa por su aparente estado.

De acuerdo con su versión, ambos incluso organizaron una revelación de género porque estaban convencidos de que tendrían una hija. “Mi familia y yo estábamos muy ilusionados porque supuestamente íbamos a tener una bebé en casa”, afirmó.

Sin embargo, explicó que, tras conocerse el crimen de María Camila Potosí, comenzaron a surgir especulaciones sobre un posible vínculo entre ese supuesto embarazo y el caso. Frente a ello, aclaró que no era la primera vez que su expareja le decía que esperaba un hijo, pues aseguró que en una ocasión anterior también le anunció un embarazo que posteriormente afirmó haber perdido.

“Quiero aclarar que mi expareja ya me había engañado en otra ocasión con un falso embarazo. En ese entonces me dijo que había perdido el bebé”, expresó Rincón, quien insistió en que ni él ni su familia tienen relación con la desaparición y el asesinato de la joven de 21 años.

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