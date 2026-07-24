La mujer que fue captada por cámaras de seguridad conduciendo la motocicleta en la que María Camila Potosí, joven embarazada asesinada en Cali, fue vista por última vez estaría en manos de la Fiscalía, según indicó en un video su expareja Carlos Rincón.

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Según el hombre, fue su propia familia la que decidió entregarla cuando conocieron que aparecía vinculada al caso de la joven de 21 años, cuyo cuerpo fue encontrado días después en zona rural de Cali. El hombre insistió en que ni él ni sus allegados tienen relación con el crimen.

Rincón afirmó que la mujer fue llevada inicialmente a la estación de Policía de Meléndez y, posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía y la Sijín para rendir las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente su situación jurídica.

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El testimonio surgió en medio de las amenazas que, según el hombre, comenzaron a recibir él y su familia desde que se conoció el caso. Por esa razón, decidió hacer pública su versión y explicar cómo, asegura, se produjo la entrega de su expareja.

“Hago este video para aclarar algunas dudas. Lo hago porque nos están amenazando a mí y a mi familia con que nos van a quemar la casa y nos van a atacar”, indicó el hombre.

¿Habría más personas involucradas en el crimen de María Camila Potosí?

En su declaración, Carlos Rincón aseguró que los investigadores le pidieron mantener reserva sobre varios aspectos del caso porque, según le habrían indicado, la investigación no se limitaría solo a la mujer que transportó a la víctima en moto.

De acuerdo con su versión, las autoridades continúan adelantando diligencias para esclarecer lo ocurrido y establecer si hubo otros posibles implicados en la desaparición y muerte de María Camila Potosí. Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente esa hipótesis, por lo que hace parte de las líneas de investigación que siguen en curso.

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