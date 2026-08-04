Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En la antesala de la posesión presidencial, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, volvió a manifestar sus reservas sobre la legitimidad del presidente electo, Abelardo De La Espriella, centrando el debate en la nacionalidad estadounidense de este último. Según lo planteado por Cepeda en un video divulgado el lunes 3 de agosto, la doble ciudadanía del presidente electo constituye, a su juicio, un obstáculo para ser considerado jefe de Estado de manera completamente legítima. De acuerdo con el senador, la única solución posible sería que De La Espriella renuncie formalmente a su ciudadanía estadounidense.

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Cepeda expresó enfáticamente: "Sobre el juramento de posesión de Abelardo De La Espriella, reiteramos que su ciudadanía estadounidense constituye un impedimento que solo es subsanable con su renuncia a ella, para que pueda ser reconocido como jefe de Estado plenamente legítimo". Bajo este argumento, el congresista insiste en la necesidad de que, quien asuma la Presidencia de la República, mantenga una "lealtad exclusiva e inequívoca con la nación colombiana y su soberanía".

El senador aprovechó la oportunidad para anunciar que la oposición continuará defendiendo los alcances de las transformaciones promovidas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Cepeda advirtió que responderán a cualquier medida anunciada por el nuevo Ejecutivo que, según su perspectiva, pueda afectar los derechos de la población. En sus palabras: "Escuche bien, señor Abelardo: soberanía nacional, legitimidad política de los poderes públicos y derechos sociales, no se tocan".

Iván Cepeda también se refirió a la importancia de proteger la soberanía nacional. Rechazó la posibilidad de que Colombia se someta a intereses de potencias extranjeras y criticó el lenguaje empleado por el presidente electo en sus intervenciones públicas. El senador se mostró en desacuerdo con la equiparación de la movilización social o la acción política con actos de terrorismo y afirmó el compromiso de su colectividad de actuar siempre dentro de los principios democráticos y caminos pacíficos.

De ese modo, el debate sobre la legitimidad del presidente electo pone en el centro las discusiones sobre nacionalidad, soberanía y principios democráticos, aspectos reiteradamente expuestos por Cepeda y recogidos en diferentes ocasiones ante la opinión pública.

¿Por qué Iván Cepeda cuestiona la legitimidad de Abelardo De La Espriella como presidente electo?

Iván Cepeda sostiene que la ciudadanía estadounidense de Abelardo De La Espriella representa un impedimento para ser considerado plenamente legítimo como jefe de Estado colombiano. De acuerdo con las declaraciones del senador del Pacto Histórico, solo la renuncia a esa ciudadanía permitiría que se reconozca su legitimidad. Cepeda señala que quien llegue a la Presidencia debe mostrar una exclusiva lealtad con Colombia y su soberanía.

¿Qué posiciones defiende el Pacto Histórico ante la posesión del nuevo presidente?

El Pacto Histórico, a través de Iván Cepeda, ha reiterado su compromiso de defender los logros y las transformaciones impulsadas durante el mandato de Gustavo Petro. Además, han expresado su disposición a responder a cualquier anuncio o medida del nuevo Ejecutivo que, según consideran, pueda afectar los derechos sociales o la soberanía del país. También han enfatizado que seguirán participando mediante vías democráticas y pacíficas.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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