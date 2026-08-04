A contrarreloj y en la recta final de su mandato constitucional, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, busca concretar un último desplazamiento internacional antes de entregar el poder el próximo 7 de agosto al presidente electo, Abelardo De La Espriella. De acuerdo con fuentes de la Presidencia de la República, el trámite de autorización ya se encuentra en curso ante las autoridades estadounidenses, según informó El Tiempo.

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El propio mandatario dejó entrever cuáles son sus intenciones a través de sus redes sociales, revelando un destino que se sale por completo de la agenda diplomática tradicional.

“Quiero ir al sitio donde se dispersaron las cenizas de Einstein en el mar. Es en Princeton, EEUU; pediré permiso para ir y solo estaré en silencio y quizás solo para no hacer mucho gasto”, expresó el jefe de Estado.

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De materializarse, esta visita pondría fin a una serie de movimientos internacionales que marcaron el primer semestre del año, aunque para lograrlo deberá sortear un obstáculo burocrático clave.

El proceso de autorización no es menor. Debido a la inclusión de Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), cualquier desplazamiento hacia territorio estadounidense requiere un permiso especial por parte del gobierno norteamericano.

Este intento de viaje se da semanas después de que se cayera de imprevisto una gira que el mandatario tenía prevista entre el 21 y el 23 de julio, la cual fue cancelada por la Casa de Nariño para priorizar la coyuntura de la agenda nacional en sus últimas semanas al frente del Ejecutivo. En dicha ocasión, la programación preliminar contemplaba escalas en Washington —con reuniones previstas ante la OEA— y en Nueva York, para encuentros con la ONU.

Este año, la agenda internacional del presidente colombiano ha estado marcada por momentos de alto perfil político. Entre los desplazamientos más destacados figuran su reunión en la Oficina Oval con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de febrero; su viaje a Chicago en marzo para rendir homenaje al fallecido activista por los derechos civiles Jesse Jackson; y su visita a Nueva York a mediados de junio para intervenir ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, a solo horas de la transición de mando, resta por definir si las autoridades estadounidenses darán luz verde a este último y reflexivo periplo.

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