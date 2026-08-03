Por: El Espectador

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Gloria Elena Arizabaleta, excongresista y expresidenta de la Comisión de Acusaciones, aseguró en un mensaje divulgado en redes sociales que está dispuesta a responder ante las autoridades y la Corte Suprema de Justicia por las recientes acusaciones en su contra. En el video, la exfuncionaria destacó: “Atenderé todos los llamados de la justicia con plena disposición y en un marco de colaboración eficaz con las autoridades. Para tal efecto, he conferido poder al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera”, quien asumirá su defensa técnica tras la renuncia de Hollman Ibáñez, su anterior apoderado. Así lo citó directamente el video difundido y fue recogido por El Espectador.

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Todo esto ocurre en medio de una investigación adelantada por la Corte Suprema de Justicia a raíz de supuestas reuniones en las que Arizabaleta, según los documentos revelados el 1 de agosto, habría pedido puestos y prebendas a funcionarios del gobierno, en especial a cambio de tomar decisiones favorables para el presidente Gustavo Petro. Estos documentos, según El Espectador, indican que la excongresista habría mantenido encuentros con Nhora Mondragón, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Alejandro Carranza Cepeda, abogado del presidente Petro.

En uno de los informes de la Corte Suprema, se señala que, además de reunirse con un abogado vinculado a la Comisión de Investigación y Acusaciones, Arizabaleta habría solicitado a Nhora Mondragón el nombramiento de una persona en la Fiduprevisora, sosteniendo que se trataba de un acuerdo político. La funcionaria relató que la exrepresentante a la Cámara le envió la hoja de vida de la candidata por la aplicación Signal, intentando impulsar este nombramiento y afirmando que el movimiento político estaba informado. Sin embargo, Mondragón consultó con el presidente Petro, quien finalmente optó por vincular a otra persona.

Por otro lado, el ministro Ávila declaró haber recibido mensajes indirectos para concertar una reunión urgente con la excongresista, que finalmente tuvo lugar el 5 de febrero de 2026. En ella, según el documento de la Corte Suprema, Arizabaleta hizo solicitudes económicas para incidir en las decisiones de la Comisión de Investigación y Acusaciones, disfrazadas bajo el lenguaje de gestiones políticas. Cabe recordar que Gloria Elena Arizabaleta fue denunciada tras ordenar la suspensión del presidente Gustavo Petro el 10 de junio, medida que, según el abogado Alejandro Carranza, resultaba “inexplicable” para la presidenta de esa Comisión y equivalía a un “golpe de Estado”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué está siendo investigada Gloria Elena Arizabaleta por la Corte Suprema de Justicia?

La excongresista Gloria Elena Arizabaleta está siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia debido a documentos que señalan su presunta participación en reuniones en las que habría solicitado puestos y beneficios a funcionarios del Gobierno, supuestamente a cambio de tomar decisiones favorables para el presidente Gustavo Petro dentro de la Comisión de Investigación y Acusaciones, según lo documentado por El Espectador.

¿Qué es el Dapre y cuál fue su vínculo en el caso de Gloria Arizabaleta?

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) es la oficina encargada de asistir al presidente de Colombia en asuntos administrativos. En este caso, la directora de Dapre, Nhora Mondragón, manifestó que fue contactada por Arizabaleta, quien le propuso un nombramiento en la Fiduprevisora como supuesto acuerdo político, según los registros de la Corte Suprema y El Espectador.

Qué significa la ropa de la familia Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.