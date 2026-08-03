Gustavo Petro entró este 3 de agosto a su última semana como presidente de Colombia y, a cuatro días de entregar el mandato, dejó una sorpresa que ha causado disgusto. El presidente planeó un viaje a Estados Unidos justo antes del cambio de poder, que se dará el 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella asuma el cargo.

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Según se conoció, la Presidencia elevó la solicitud para que el presidente pueda viajar a territorio norteamericano todavía ejerciendo funciones como jefe de Estado. Por el momento, no se ha confirmado si este trayecto se vaya a llevar a cabo.

El presidente colombiano está actualmente en Cuba, país al cual ha defendido en reiteradas ocasiones, en medio de las tensiones que tiene por los bloqueos energéticos, precisamente por parte de Estados Unidos.

Además, está el antecedente de las tensiones entre Petro y Donald Trump, por lo que podría ser un riesgo tal viaje del jefe de Estado a suelo norteamericano.

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La decisión de la Presidencia ha causado disgusto, principalmente por los constantes viajes de Gustavo Petro al exterior. Desde que asumió el mandato en 2022, ha hecho 65 recorridos al exterior, a 32 países.

Según La Silla Vacía, el presidente ha estado 259 días afuera de Colombia, lo que equivale a nueve meses. En total, el Gobierno ha gastado 12.000 millones solo en las salidas del jefe de Estado.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.