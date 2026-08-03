Transparencia por Colombia presentó el Balance de cierre de la acción pública anticorrupción del Gobierno Nacional 2022-2026, en el que concluyó que la gestión del presidente Gustavo Petro en esta materia tuvo un cumplimiento deficiente.

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(Vea también: Petro, de luchador contra corruptos a presidente de uno de los gobiernos más corruptos de la historia)

Según la organización, aunque el Gobierno inició su mandato con un fuerte discurso contra la corrupción y puso en marcha algunas medidas institucionales, estas no lograron traducirse en cambios estructurales ni estuvieron acompañadas por un liderazgo sostenido durante el cuatrienio.

Las principales críticas al Gobierno Petro

El informe señala que la principal apuesta del Ejecutivo fue la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, pero considera que terminó enfocándose en acciones fragmentadas y de alcance limitado.

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Entre los avances reconocidos aparecen:

Reglamentación de los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público.

Creación del Sistema Nacional de Integridad.

Puesta en marcha del Grupo de Transparencia del Sector Defensa.

Habilitación de la Línea 157 para denuncias.

Avances en el Portal de Datos Abiertos.

Consolidación del uso de SECOP II y la Tienda Virtual del Estado.

No obstante, Transparencia por Colombia sostiene que todavía falta medir el impacto real de estas iniciativas en la prevención y reducción de la corrupción.

Además, el documento cuestiona que varios proyectos no se consolidaran y asegura que el Gobierno careció de un liderazgo ético constante, al tiempo que recuerda que durante el cuatrienio surgieron diversos escándalos relacionados con funcionarios cercanos al presidente.

Qué dice el informe sobre transparencia y elecciones

El balance también advierte que la Política Pública de Acceso a la Información no alcanzó a ser aprobada antes del final del periodo presidencial, pese a que su formulación representaba un avance importante.

En contratación pública, la organización destaca el fortalecimiento de SECOP II, aunque advierte que siguen existiendo problemas relacionados con la migración de entidades, la calidad de la información y la interoperabilidad entre plataformas.

Respecto a la integridad electoral, el informe señala que las reformas políticas impulsadas por el Gobierno no prosperaron en el Congreso y afirma que persistieron debilidades para enfrentar riesgos como la financiación ilegal de campañas, la compra de votos y la influencia de organizaciones criminales.

Las recomendaciones para el próximo Gobierno

De cara al próximo periodo presidencial, Transparencia por Colombia planteó varias recomendaciones para fortalecer la lucha contra la corrupción.

Entre ellas figuran consolidar una estrategia nacional de largo plazo, fortalecer la protección a denunciantes, culminar la modernización de SECOP, aprobar la Política Pública de Acceso a la Información, reforzar la Política Criminal Electoral y aumentar la transparencia en la gestión de recursos destinados al medio ambiente y la implementación de la paz.

El director ejecutivo de la organización, Andrés Hernández, aseguró que la principal enseñanza del cuatrienio es que “la lucha contra la corrupción no puede depender únicamente de la voluntad política de cada gobierno”, sino que debe convertirse en una política de Estado con continuidad institucional.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.