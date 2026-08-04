El escenario político colombiano registra un movimiento estratégico de gran calado. El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió otorgar la personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria, dando nacimiento formal a la nueva colectividad política vinculada al presidente electo, Abelardo De La Espriella. La decisión se concretó tras comprobarse el cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos para su constitución.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el listado inicial divulgado tras el aval del tribunal electoral, la estructura directiva y fundacional del partido estará conformada por fichas clave del entorno presidencial y de la campaña:

Abelardo De La Espriella: Presidente electo y líder del movimiento.

José Manuel Restrepo: Vicepresidente de la colectividad.

Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez: Estrategas principales de la campaña presidencial.

Carlos Ríos: Gerente general del movimiento.

Este núcleo inicial asumirá la tarea de estructurar y consolidar las bases del partido a nivel nacional, preparando el terreno de cara a las próximas citas electorales.

El nacimiento de Defensores de la Patria no llega exento de controversia. Desde ya se anticipa una fuerte tormenta legal en los estrados judiciales, pues sectores de la oposición agrupados en el Pacto Histórico anunciaron que interpondrán una demanda formal ante el Consejo de Estado para tumbar la decisión adoptada por el CNE.

Lee También

Sobre el impacto de esta jugada política, el periodista Néstor Morales analizó el trasfondo de la colectividad y el peso de sus figuras clave en los micrófonos:

“Defensores de la Patria va a jugar y será protagonista en las próximas elecciones, lo anuncia el poderoso Carlos Suárez, un hombre que es el estratega, el más cercano y el más poderoso después de Abelardo de la Espriella en Colombia. No muy conocido, pero un gran poder detrás del trono hoy en nuestro país”, señaló Morales.

Con la personería jurídica ya en firme y la oposición preparando sus fichas en el terreno legal, el nuevo partido se alista para convertirse en uno de los ejes centrales del tablero político del país durante los próximos años.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.