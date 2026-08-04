Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El periodista sostuvo que no conoció de manera completa los testimonios antes de su publicación. El colectivo ‘Yo te creo colega’ aseguró que sí le ofreció un espacio para responder.

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El periodista Rafael Poveda ha sido señalado públicamente por varias denuncias de presunto acoso sexual y, tras la difusión de esas acusaciones, cuestionó el procedimiento seguido por el colectivo ‘Yo te creo colega’, encargado de recopilar y publicar los testimonios. Según informes difundidos por El Diario, Poveda aclaró mediante un video en sus redes sociales el 3 de agosto de 2026 que, a su juicio, no recibió un verdadero derecho de réplica. En este mensaje, el comunicador también informó sobre la incorporación del abogado penalista Jaime Lombana a su defensa —que ya contaba con los abogados José Luis Herrera y Wendy Herrera— y recalcó que las discusiones de fondo sobre el caso deben llevarse ante la Fiscalía General de la Nación.

Poveda explicó que el lunes 27 de julio, a las 6:14 de la mañana, fue contactado por el colectivo, que le comunicó que aparecería en unos contenidos por publicar. Dijo que posteriormente habló con Mónica Rodríguez, Laura Palomino y Juanita Gómez, a quienes pidió conocer de forma concreta los señalamientos para poder responder adecuadamente. Según Poveda, aunque le aseguraron que le enviarían la transcripción de los testimonios, únicamente recibió resúmenes de dos relatos y un cuestionario de 22 preguntas, lo que consideró insuficiente para preparar una defensa completa antes de la difusión de las denuncias. También criticó que no se dieran a conocer las identidades de las denunciantes, pero el colectivo justificó esta reserva argumentando la protección de datos y la seguridad de las testigos.

Por su parte, ‘Yo te creo colega’ afirmó que sí se garantizaron oportunidades de réplica. Según su versión, Poveda fue contactado por WhatsApp y correo electrónico y entregó su número de contacto para continuar el diálogo. El colectivo aseguró que envió el resumen de los testimonios y el cuestionario el mismo 27 de julio, esperó más de 48 horas por la respuesta y, ante el silencio, decidió publicar el testimonio inicial el 30 de julio. Aclaró que dejaría abierta la puerta a futuras declaraciones del periodista y subrayó que su labor es difundir los testimonios, no definir responsabilidades penales, además de mantener reserva sobre las denunciantes.

Al final, Poveda anunció que no demorará más aclaraciones públicas, sino que las aportará a la justicia ordinaria. Insistió en evitar juicios paralelos en redes sociales y expresó su rechazo a actos de intimidación contra las mujeres denunciantes. Hasta el momento, se conocen solo pronunciamientos públicos, y la responsabilidad o inocencia de Poveda debe ser determinada por las autoridades competentes, manteniéndose la presunción de inocencia a su favor.

¿Cuál fue la defensa de Rafael Poveda ante las denuncias del colectivo 'Yo te creo colega'?

Rafael Poveda manifestó que no tuvo acceso completo a los testimonios antes de la publicación de las denuncias y consideró que no se le brindó un derecho de réplica efectivo. Sostuvo que solo recibió resúmenes muy breves y un cuestionario de preguntas, lo que, a su juicio, no le permitió presentar una defensa adecuada. Anunció la integración de nuevos abogados a su equipo y afirmó que está dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales.

¿Qué procedimiento siguió el colectivo 'Yo te creo colega' para publicar las denuncias contra Rafael Poveda?

Según la versión divulgada por ‘Yo te creo colega’, el colectivo contactó previamente a Rafael Poveda por WhatsApp y correo electrónico, le envió resúmenes de los testimonios y un cuestionario, y esperó más de 48 horas para recibir su respuesta antes de publicar los primeros casos. El colectivo aseguró que su propósito es divulgar testimonios de forma responsable, manteniendo la reserva de las denunciantes para proteger su identidad y sin asumir el rol de juzgar responsabilidad penal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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