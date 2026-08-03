Este lunes 3 de agosto se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el periodista Jorge Alfredo Vargas, expresentador de Noticias Caracol, por el caso de presunto acoso sexual dentro de la investigación que adelanta por denuncias conocidas públicamente en los últimos meses. Se relaciona con denuncias por presuntos hechos ocurridos entre 2024 y 2026.

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Al terminar, la juez del caso pidió a las partes retomar la diligencia este martes 4 de agosto a las 9:00 de la mañana, hora en la que se emitirá la determinación correspondiente para el caso.

Qué dijo la defensa de Jorge Alfredo Vargas

En su intervención, el abogado Juan David Bazzani Montoya, apoderado de Vargas, solicitó a la juez del caso que se mantenga la presunción de inocencia del periodista. Además, refutó la solicitud de la Fiscalía de reservar las audiencias próximas, teniendo en cuenta que se solicitó el mantener el anonimato de las víctimas.

Así mismo, el apoderado solicitó que también se mantenga la condición de presunción para las víctimas.

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Cuántas víctimas hay en el caso de Jorge Alfredo Vargas

Durante la audiencia se conoció por parte de la Fiscalía que son cuatro las presuntas víctimas vinculadas al caso. Así mismo, la entidad elevó la petición de mantener en anonimato sus identidades dentro del marco de la protección a las víctimas. Así mismo, el ente acusador pidió a la juez que el caso sea llevado con el enfoque diferencial de género

Qué pasó con Jorge Alfredo Vargas

El caso se hizo público el 20 de marzo, cuando Caracol Televisión informó que había recibido denuncias de personas que aseguraban haber sido víctimas de colaboradores del canal. En ese momento, la empresa señaló que los señalados eran dos presentadores y anunció la activación de los protocolos previstos por la ley para atender este tipo de situaciones.

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Días después comenzaron a surgir versiones que identificaban a los involucrados como Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, y posteriormente el canal confirmó, mediante un nuevo comunicado, que ambos periodistas ya no hacían parte de su nómina.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el expediente incluye los testimonios de cuatro presuntas víctimas que trabajaban con Jorge Alfredo Vargas y cuyos casos son analizados por el ente acusador.

Como parte de las actuaciones, la Fiscalía también habilitó un canal para recibir nuevas denuncias e información relacionada con el caso, con el propósito de fortalecer el proceso investigativo y establecer si existían más personas afectadas por los hechos denunciados. Ese material hace parte de las pruebas que analiza el ente acusador dentro del expediente.

¿Qué dijo Jorge Alfredo Vargas?

En su momento, cuando se conocieron las acusaciones, Jorge Alfredo Vargas publicó un comunicado en el que se refirió al fin de su vínculo con Caracol Televisión después de dos décadas. El periodista señaló que la decisión de terminar la relación laboral fue tomada “de común acuerdo” con la empresa, teniendo en cuenta la coyuntura y la posición institucional del canal, situación que calificó como entendible.

En el documento, Vargas aseguró que afronta este momento con serenidad y manifestó que durante su trayectoria ejerció el periodismo “con rigor, independencia y respeto”. Además, afirmó que, aunque reconoce que pudo cometer errores “como cualquier ser humano”, siempre actuó con principios claros y sin intención de causar afectaciones a otras personas. Finalmente, agradeció a sus compañeros, colegas, oyentes y televidentes por la confianza recibida durante más de 20 años de carrera y expresó que continuará su camino “con la fe puesta en Dios y en la Virgen”.

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