El periodista Rafael Poveda anunció un nuevo movimiento en medio de la controversia por las denuncias de acoso conocidas en su contra. En un video publicado en sus redes sociales confirmó que el reconocido abogado penalista Jaime Lombana se incorporó al equipo que asumirá su defensa.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Ella fue voluntariamente a su apartamento”: Néstor Morales habla del caso de Rafael Poveda)

El anuncio se produjo al final de un pronunciamiento en el que el comunicador respondió al video publicado por el movimiento ‘Yo te creo, colega’, que horas antes había explicado el procedimiento seguido antes de divulgar los testimonios de dos mujeres que lo señalan.

Jaime Lombana se unió a la defensa de Rafael Poveda

En el cierre de su declaración, Poveda informó que el equipo jurídico que lo representa tendrá un nuevo integrante.

Lee También

“Quiero informarles que, aparte de los grandes juristas José Luis Herrera y Wendy Herrera y su ‘pool’ de abogados, se ha sumado a nuestro equipo de defensa el doctor Jaime Lombana”, manifestó.

Con esta decisión, el periodista refuerza su estrategia jurídica mientras avanza la controversia por las denuncias y las respuestas públicas entre él y el colectivo ‘Yo te creo, colega’.

Acá, esas declaraciones:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafael Poveda (@soyrafaelpoveda)

Qué dijo Rafael Poveda en su nuevo pronunciamiento

Además de anunciar la llegada de Lombana, Poveda insistió en que no tuvo las garantías suficientes para ejercer su derecho de defensa antes de la publicación de los testimonios.

El periodista cuestionó la metodología utilizada por el colectivo y aseguró que las respuestas que le solicitaron no habrían influido en la decisión de publicar las denuncias.

Asimismo, reconoció que las periodistas aceptaron que una de las llamadas sostenidas con él fue “infortunada”, aunque sostuvo que el debate de fondo está relacionado con las garantías que, en su criterio, deben existir cuando una publicación puede afectar la honra y el buen nombre de una persona.

En qué va el caso de Rafael Poveda

Las denuncias contra Poveda fueron divulgadas por el movimiento ‘Yo te creo, colega’, que posteriormente publicó un video explicando la cronología de los contactos que sostuvo con el periodista antes de hacer públicos los testimonios.

En ese pronunciamiento, las periodistas señalaron que mantuvieron abiertos sus canales para recibir la versión del comunicador y reconocieron que la llamada que se hizo pública pudo haberse manejado de una mejor manera.

Por su parte, Poveda ha rechazado las acusaciones, sostiene que no contó con garantías suficientes para ejercer su defensa y ahora anunció el fortalecimiento de su equipo jurídico con la incorporación de Jaime Lombana.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.