El periodismo y la radiodifusión nacional se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de Álvaro Uribe González, considerado una de las voces comerciales más influyentes, reconocidas y respetadas en la historia de la locución en Colombia. El maestro de los micrófonos partió en Bogotá a la edad de 86 años, dejando un vacío inmenso en la industria que ayudó a modernizar.

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Uribe González cimentó gran parte de su leyenda en Radio Santa Fe, donde se consolidó como uno de los primeros disc jockeys (DJ) del país y protagonizó una profunda transformación en la forma de transmitir información. En una época en la que las grandes cadenas emitían boletines informativos cada media hora, su ingenio rompió esquemas al apostar por un formato dinámico:

“Yo me inventé lo del cuarto de hora y ese invento significó una revolución”.

Para lograrlo, el locutor apostó por conformar un equipo periodístico que combinara talento informativo con una excelente calidad vocal, bajo la premisa de que “para mí la radio es música y todos ellos tenían muy bonitas voces”.

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Más allá de su faceta informativa, Uribe González se convirtió en el sello distintivo de campañas publicitarias masivas, jingles e identificaciones institucionales que marcaron época en la radio y la televisión colombiana. Su impecable registro vocal acompañó a marcas e instituciones de gran calado como Pensiones Porvenir, Bancafé, ISA y Conexión Colombia. Asimismo, durante varios años se consolidó como la voz institucional y oficial de las promociones del Canal Caracol.

La Asociación Colombiana de Locutores (ACL) expresó su profundo dolor a través de un comunicado oficial, recordando el estrecho vínculo que mantuvo con el gremio hasta sus últimos años, incluyendo su destacada participación en el ciclo de charlas Radio Reliquias y Futuro realizado en 2024.

Además de su brillante trayectoria frente a los micrófonos, Uribe González se formó como economista y dedicó gran parte de su vida a la docencia universitaria, convirtiéndose en mentor y guía de las nuevas generaciones de comunicadores que hoy lloran su partida, pero heredan el estándar de excelencia que él ayudó a definir en los medios colombianos.