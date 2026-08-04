Aunque fue invitado personalmente por Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe fue directo y resaltó que por temas logísticos lo más probable es que no vaya a la posesión en Cali.

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En diálogo con Caracol Radio, Uribe aclaró que la relación con el presidente electo está en buenos términos, pero recalcó que su traslado requiere medidas de seguridad adicionales que harían muy difícil su presencia.

Cabe recordar que además del esquema de De la Espriella, se espera un enorme refuerzo policial en el evento en Cali ante la presencia del rey de España, los mandatarios internacionales y hasta el presidente de la Fifa.

Uribe dio más detalles y señaló que estará en Pereira reunido con miembros de su partido político en este fin de semana que viene y en el que se llevará a cabo la posesión en la capital vallecaucana.

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Dan detalles de posesión de De la Espriella en Cali

Carlos Suárez, uno de los principales estrategas y colaboradores del presidente electo Abelardo de la Espriella, aseguró que todo está listo para una posesión presidencial inédita que se realizará el 7 de agosto en Cali, en lugar de Bogotá.

Destacó que la ciudad vive un ambiente de celebración, con alta ocupación hotelera, llegada de delegaciones internacionales y un importante impacto económico para la región.

Según Suárez, la decisión de realizar la ceremonia en Cali simboliza el compromiso del nuevo gobierno con la descentralización y el fortalecimiento de las regiones.

Explicó que la administración buscará dar protagonismo al suroccidente del país mediante inversiones, programas sociales y una estrategia para recuperar la seguridad, además de impulsar un modelo de gobierno con mayor presencia territorial.

Frente a los sectores de oposición que han anunciado actos paralelos y cuestionan el resultado electoral, Suárez defendió la legitimidad del triunfo de De la Espriella y afirmó que desconocer la decisión de las urnas representa una actitud antidemocrática.

Señaló que el nuevo gobierno acepta una oposición democrática, pero rechazó cualquier llamado que, a su juicio, pretenda desconocer la institucionalidad o promover escenarios de desobediencia civil para poner en duda la elección presidencial.

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