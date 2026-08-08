Continúan las reacciones al anuncio de Abelardo De la Espriella de eliminar el impuesto al patrimonio mediante la reforma tributaria que su Gobierno presentará ante el Congreso de la República.

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(Vea también: El gesto que le exaltan a De la Espriella con policía, en medio de discurso ante Fuerzas Militares)

La medida todavía requiere el trámite correspondiente para modificar las reglas vigentes, por lo que, mientras no haya un cambio legal, el impuesto continúa aplicándose bajo las condiciones establecidas para 2026.

Actualmente, las personas naturales y sucesiones ilíquidas que al primero de enero de 2026 tengan un patrimonio líquido igual o superior a 72.000 UVT están obligadas a declarar y pagar el impuesto al patrimonio. Para este año, la DIAN fijó la UVT en $52.374, por lo que ese umbral equivale a $3.770.928.000.

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Esto no significa que una persona deba pagar el impuesto simplemente por tener bienes por encima de ese valor. Para determinar el patrimonio líquido se parte del patrimonio bruto, es decir, el valor de los bienes y derechos que posee el contribuyente, y se restan las deudas que tenga a cargo, de acuerdo con las reglas tributarias.

Si la base supera ese monto, el impuesto comienza a cobrarse sobre la parte que está por encima de ese límite. En el primer rango, que llega hasta $6.389.628.000, se cobra el 0,5 % sobre ese excedente.

Cuando la base supera los $6.389.628.000, entra en un segundo rango y se aplica el 1 % sobre la parte que corresponda a ese tramo. Si la base supera los $12.522.486.000, el último tramo tiene una tarifa del 1,5 %.

Por ejemplo, si después de hacer todos los descuentos y exclusiones una persona queda con una base gravable de $4.000 millones, no paga el 0,5 % sobre los $4.000 millones. El impuesto se calcula sobre los $229,1 millones que exceden el límite de $3.770,9 millones.

¿Cómo se liquida actualmente el Impuesto al Patrimonio?

El cálculo puede entenderse en varios pasos, según la Dian. Primero se establece el valor de todos los bienes y derechos que tenía la persona al primero de enero de cada año, fecha en la que se determina si se configura el impuesto.

Allí pueden entrar propiedades, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, CDT, derechos fiduciarios, criptomonedas y activos ubicados en el exterior, entre otros.

Luego se determina el patrimonio líquido. Para esto se toman los bienes y derechos que conforman el patrimonio bruto y se descuentan las deudas que sean fiscalmente aceptadas. El resultado permite establecer el valor sobre el cual continúa el cálculo del impuesto.

Después se revisan las exclusiones que permite la ley para determinar la base gravable. En este punto deben tenerse en cuenta las condiciones y límites establecidos para cada caso, como ocurre con la exclusión aplicable a determinados bienes destinados a vivienda.

También es necesario establecer el valor fiscal de las acciones, participaciones e inversiones que tenga el contribuyente, de acuerdo con las reglas previstas para cada tipo de activo. Esto permite determinar correctamente qué valor debe incorporarse al cálculo.

Los activos ubicados en el exterior también deben ser analizados dentro de la declaración. Su inclusión dependerá de la naturaleza del bien o derecho y de las reglas tributarias aplicables al contribuyente.

Con todos estos elementos definidos se obtiene la base gravable. Finalmente, se aplica la tabla de tarifas marginales correspondiente para establecer el valor del impuesto que debe pagar el contribuyente.

¿Qué cambios contempla la reforma tributaria de De la Espriella?

Según el programa de gobierno del mandatario, la reforma tributaria que plantea busca aumentar el recaudo sin subir las tarifas de los impuestos, mediante una reorganización del sistema y una reducción de beneficios tributarios que considera innecesarios o injustificados. La propuesta también contempla ampliar la base de contribuyentes y aprovechar herramientas digitales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Uno de los anuncios incluidos en el programa es la eliminación del 4×1.000, medida que, según la propuesta, busca reducir la carga sobre las transacciones y facilitar el movimiento de recursos. También se plantea revisar las exenciones y beneficios tributarios para conservar aquellos que tengan una justificación económica o social.

Otro componente está dirigido a las empresas. El plan propone incentivos tributarios para compañías que generen empleo formal y de calidad, con la intención de relacionar parte de los beneficios fiscales con la creación de puestos de trabajo.

La propuesta también plantea una reducción del tamaño del Estado como condición para su estrategia fiscal. El programa habla de un recorte del aparato estatal y de una disminución del gasto, mientras que un análisis de la Universidad Javeriana recoge como objetivo un ajuste cercano a $70 billones para alcanzar un superávit fiscal primario en el corto plazo.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.