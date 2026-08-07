Abelardo De La Espriella comenzó su Gobierno con un anuncio tributario que había hecho durante la campaña y que ahora confirmó como presidente. En su primer discurso tras asumir el cargo, aseguró que el impuesto al patrimonio será eliminado y planteó una reforma estructural para cambiar el sistema tributario colombiano.

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“Lo dije como candidato y hoy lo corroboro como presidente en ejercicio. El impuesto al patrimonio será eliminado, debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en nuestra patria”, afirmó el mandatario durante su intervención.

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De La Espriella explicó que su Gobierno buscará simplificar el sistema tributario y, al mismo tiempo, combatir la evasión. “Mi Gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo. Mi objetivo es combatir la evasión y crear un ambiente favorable para la inversión, la producción y el empleo”, señaló.

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El presidente defendió la eliminación del impuesto con un argumento centrado en la inversión y el crecimiento económico. “La prosperidad queridos compatriotas no nace de gravar el éxito sino de crear condiciones para que millones de colombianos puedan emprender, trabajar y progresar”, manifestó.

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En su discurso, además, De La Espriella aseguró que la política de austeridad de su administración no recaerá sobre las personas en condiciones más vulnerables. “La austeridad no recaerá sobre quienes más necesitan la protección del Estado. Tengan la certeza de que los programas dirigidos a la población más vulnerable serán preservados en la era del tigre”, afirmó.

El mandatario también habló de los trabajadores informales y prometió facilitar su acceso a nuevas oportunidades. “Este Gobierno se esforzará para abrirles las puertas de la formalidad, del crédito y de las nuevas oportunidades”, sostuvo. Así, el impuesto al patrimonio quedó como uno de los primeros cambios tributarios anunciados por el nuevo Gobierno.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.