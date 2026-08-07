Minutos después de que Abelardo de la Espriella prestara juramento como nuevo presidente de Colombia en la ceremonia de posesión celebrada este 7 de agosto en Cali, llegó el turno de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

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En ese momento apareció finalmente en la tarima don Luis Felipe Yagüe, el vendedor ambulante de panela de 74 años oriundo de Florencia, Caquetá. Aunque inicialmente se había especulado que él sería quien le impusiera la banda presidencial al mandatario entrante, fue el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien hizo ese acto protocolario.

Sin embargo, tal y como se lo había prometido De la Espriella, don Luis sí estuvo presente en el escenario para el juramento del vicepresidente. Permaneció allí durante el momento del juramento y en la fotografía oficial del presidente y el vicepresidente. En esa imagen quedaron los tres.

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Acá, la imagen de ese momento:

El ya presidente De la Espriella le tomó el juramento a su vicepresidente José Manuel Restrepo. Lo hizo junto a Luis Felipe Yagüé, quien se hizo viral por un video en el que un hombre rechazó comprar su producto por haber votado por el nuevo presidente. pic.twitter.com/wRR3LMpFuk — La Silla Vacía (@lasillavacia) August 7, 2026

La presencia de Yagüe en la ceremonia no fue casual ni improvisada. Su historia se convirtió en un símbolo nacional semanas antes de la posesión. Después de las elecciones presidenciales de 2026, en las que De la Espriella resultó electo, un video se viralizó en redes sociales.

En él, un profesor de Florencia le comunicaba a don Luis que dejaba de comprarle panela porque el comerciante había votado por el entonces candidato.

Acá, el video que se viralizó:

🚨 Viral | Un ciudadano lanzó una campaña invitando a no comprar ni hacerle el gasto a “la manada del tigre”, asegurando que muchas de las personas señaladas se habrían beneficiado durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro. 📲 El mensaje se ha viralizado en redes sociales… pic.twitter.com/bsKIanvBSd — Nación Paisa (@NacionPaisa) July 12, 2026

El rechazo comercial motivado por preferencias políticas desató una fuerte reacción de solidaridad en todo el país. Las ventas de Yagüe se multiplicaron y su caso pasó a ilustrar las tensiones de polarización que marcaron el proceso electoral.

El entonces presidente electo Abelardo de la Espriella respondió de manera pública. Durante una de sus alocuciones, invitó personalmente a don Luis Felipe a la ceremonia de posesión, asumiendo los gastos de su traslado y estadía.

Lo describió como un “miembro de la manada del tigre” víctima del odio político y anunció que su equipo se pondría en contacto con él para organizar todos los detalles.

Desde entonces, don Luis confirmó su asistencia, recibió un traje confeccionado por Arturo Calle para la ocasión y viajó a Cali acompañado de su familia. Llegó al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón el día anterior a la ceremonia y expresó públicamente su emoción y orgullo por representar al campo colombiano en un acto de esa magnitud.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.