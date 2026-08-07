Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El sector cultural colombiano se encuentra en un momento de transición clave, marcado por el reciente cambio de gobierno. En un artículo publicado el 4 de agosto por El Espectador, se realizó un balance del legado que dejó la administración de Gustavo Petro en materia cultural, repasando el cambio de enfoque, la modificación de nombres institucionales y el desarrollo de una estructura legislativa enfocada en fortalecer los proyectos creativos en el país. Esa revisión ha servido como punto de partida para analizar los posibles rumbos que podría tomar la gestión cultural con la reciente llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia.

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El pase de mando suscita expectativas y cierto grado de incertidumbre, ya que tradicionalmente este tipo de relevos políticos suelen implicar transformaciones en las prioridades y formas de gestión, particularmente en áreas como la cultura. En este contexto, de acuerdo con El Espectador, la llegada del gobierno De la Espriella representa un giro de fondo respecto a los últimos cuatro años. Gustavo Petro, desde su campaña, adoptó el discurso de ubicar a la cultura como un derecho fundamental, enfatizando la responsabilidad estatal de garantizarlo para todos los ciudadanos, incluyendo a quienes han estado históricamente excluidos o ignorados en esta materia.

En contraste, Abelardo de la Espriella ha manifestado un interés en resaltar la dimensión económica y transformadora de la cultura. Este nuevo enfoque se evidencia en la promoción del potencial de Colombia como una “potencia exportadora de propiedad intelectual”, concepto resaltado por el actual gobierno para posicionar la creatividad nacional en escenarios internacionales. Además, el ejecutivo ha retomado una noción del intelectual italiano Antonio Gramsci sobre la “batalla cultural”, ratificando la intención del Ministerio de las Culturas de incidir en el debate público nacional.

La ministra designada, Paola Holguín, también ha respaldado esta visión en una columna publicada en El Colombiano, donde propuso avanzar “del asistencialismo a la inversión”, reflejando así el enfoque propuesto por el nuevo gobierno: menos subsidios directos y más apoyo a la creación de valor en el campo cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo cambia la política cultural con el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El gobierno de Abelardo de la Espriella propone una visión diferente, enfocada en transformar la cultura en motor económico y en herramienta de influencia para la conversación pública, dejando atrás la perspectiva de la cultura como mero derecho fundamental y asistencia social. Esta línea se expresa en la promoción de Colombia como exportadora de propiedad intelectual y en un mayor énfasis en la inversión sobre el asistencialismo.

¿Qué significa el concepto de “batalla cultural” en la política de culturas?

La “batalla cultural”, retomada por el nuevo gobierno de acuerdo con El Espectador, alude a la idea de que la cultura puede ser un terreno de disputa para influir en los valores, ideas y debates sociales del país, y corresponde a un enfoque que busca hacer de las políticas culturales una herramienta para incidir en la opinión pública.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.