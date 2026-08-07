Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El viernes 7 de agosto marcó el inicio de una nueva etapa para Colombia, con la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República para el periodo 2026-2030. En un hecho histórico y poco usual para la política nacional, la ceremonia de investidura se realizó en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Este escenario, en contraste con la tradicional Casa de Nariño o Plaza de Bolívar de Bogotá, fue escogido por el nuevo mandatario como símbolo de su propuesta de descentralización, promoviendo la inclusión de regiones más allá de la capital, de acuerdo con la información suministrada por el portal El Diario.

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La ciudad de Cali se convirtió, desde las primeras horas del día, en el epicentro político del país. Delegaciones provenientes del ámbito nacional e internacional arribaron a la capital del Valle del Cauca para presenciar la transmisión del mando, evento que también congregó a expresidentes y autoridades de primer nivel. Ante la magnitud de la ceremonia, las autoridades desplegaron amplios dispositivos de seguridad, resguardando los principales puntos de encuentro y garantizando el desarrollo pacífico del acto.

El juramento de De la Espriella lo convirtió oficialmente en el presidente número 43 de Colombia, dando paso al inicio de su administración luego de superar el proceso electoral que lo llevó a la jefatura del Estado. Tras la ceremonia protocolaria, Abelardo de la Espriella se refirió en sus redes sociales al nuevo reto que asumía, señalando que, tras la contienda política, ahora llegaba el momento de “cumplirle a Colombia”. Esta declaración reflejó el espíritu de compromiso y responsabilidad que marcó los primeros instantes de su mandato.

Al mismo tiempo, el acto de investidura representó el cierre del gobierno de Gustavo Petro, presidente entre 2022 y 2026, quien se despidió de la Casa de Nariño. Con la imposición de la banda presidencial y el juramento constitucional, De la Espriella asumió las funciones como presidente en ejercicio, comenzando la conformación de su gabinete y la implementación de las propuestas presentadas durante la campaña. El evento en Cali, más que un simple cambio de mando, evidenció una voluntad política de descentralizar y acercar el gobierno a diferentes regiones del territorio colombiano.

¿Por qué la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realizó en Cali y no en Bogotá?

De acuerdo con El Diario, la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella se trasladó a Cali como parte de su mensaje de descentralización, una idea que promovió durante la campaña presidencial. Así, la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali sirvió como escenario para simbolizar la intención de darle mayor protagonismo a las regiones fuera de la capital.

¿Cuáles fueron los principales aspectos del inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella?

El inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, según El Diario, estuvo marcado por el juramento presidencial en Cali, la culminación del periodo de Gustavo Petro y la expectativa en torno a la conformación de su equipo de gobierno. Además, el nuevo presidente destacó que el verdadero desafío era cumplir los compromisos adquiridos con el país, tras finalizar la contienda electoral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.