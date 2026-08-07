Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Abelardo De La Espriella se convierte oficialmente en presidente de Colombia, marcando el inicio de su mandato en una ceremonia que tuvo como escenario la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. El evento comenzó con la interpretación del Himno Nacional de Colombia a cargo de la reconocida cantante barranquillera Maía, quien aportó un tono solemne y emotivo a uno de los momentos más significativos del acto protocolario.

Sigue a PULZO en Discover

En la ceremonia, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, fue el encargado de entregar la banda presidencial a De La Espriella. Este distintivo lo acredita formalmente como jefe de Estado para los próximos cuatro años y simboliza el traspaso de funciones de Gustavo Petro, su antecesor. El acto de recepción de la banda presidencial es un elemento clave en las tradiciones republicanas del país, ya que reafirma ante la ciudadanía y las instituciones el cambio oficial en la dirección del Ejecutivo.

A lo largo del día, la programación continúa en Cali con una serie de eventos establecidos para la posesión presidencial. Tras el juramento y el protocolo inicial, la atención ahora se centra en el esperado primer discurso de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia. Esta intervención oficial tendrá lugar en el Batallón Pichincha, un espacio que ha sido escogido para dar inicio formal al nuevo periodo de gobierno y donde se prevé que el mandatario exponga los principales lineamientos de su administración y aclare el rumbo que tomará el país bajo su liderazgo.

Los momentos de la jornada han sido transmitidos y documentados por medios como Canal 1, permitiendo que la ciudadanía siga en detalle cada fase de la posesión presidencial. El desarrollo del evento evidencia la importancia de los símbolos democráticos y los ritos institucionales que acompañan la llegada de un nuevo presidente en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se realizó la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia?

La ceremonia de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella tuvo lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en la ciudad de Cali. Posteriormente, continuaron los actos con el primer discurso del presidente en el Batallón Pichincha, cumpliendo así con los protocolos que acompañan la llegada de un nuevo mandatario en Colombia.

¿Qué símbolos oficiales se entregan durante la posesión presidencial en Colombia?

Durante la posesión presidencial en Colombia, uno de los símbolos más relevantes que se entrega es la banda presidencial. Este distintivo, otorgado por el presidente del Congreso, acredita formalmente la llegada del nuevo jefe de Estado al poder y representa el relevo del Ejecutivo, en este caso de Gustavo Petro a Abelardo De La Espriella.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.