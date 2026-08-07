Por: El Espectador

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En una jornada que marcó el inicio de un nuevo ciclo político en Colombia, se llevó a cabo la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente para el periodo 2026-2030. El evento estuvo presidido por Honorio Henríquez, quien actualmente ocupa la presidencia del Senado. Durante su intervención, Henríquez destacó la importancia de este momento, manifestando que “hoy renace en Colombia un periodo de confianza, optimismo y esperanza”. El senador del partido Centro Democrático afirmó sentirse honrado por presidir la ceremonia y enfatizó que De la Espriella asume el gobierno “con absoluta legitimidad e independencia”, todo ello de acuerdo con lo registrado por El Espectador.

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Henríquez aprovechó el espacio para señalar los retos inmediatos del nuevo mandato: la crisis que enfrenta el sistema de salud, las dificultades en materia de seguridad y los problemas relacionados con las finanzas públicas. Realzó que “lo público no es un privilegio, es una legitimidad que se honra”, subrayando la importancia de atender estos desafíos con rigor y ética. Aludiendo a la corrupción, expresó que “la corrupción se come de noche lo que los colombianos producen de día”, en referencia al impacto negativo que representa sobre el bienestar nacional.

Un elemento central del discurso de Henríquez fue el llamado a no marginar a las colectividades políticas, sino más bien reconocer su papel dentro del debate público. En un tono reflexivo, advirtió que “a todo nuevo gobierno no falta quien le aconseje alimentar el debilitamiento de los partidos para garantizar la gobernabilidad e imponer la voz oficial”, planteando los riesgos de favorecer el caudillismo por encima del consenso democrático. Sostuvo que la diversidad política y la construcción de consensos son fundamentales para enfrentar tanto los retos que plantea la coyuntura política actual como las próximas elecciones, según recalcó durante la ceremonia.

El contexto en el que se dio este discurso estuvo marcado por la disputa en el Senado. Honorio Henríquez resultó electo presidente de esta corporación, un hecho que dista de las expectativas iniciales de la administración entrante de De la Espriella, que prefería a Alfredo Deluque, del Partido de la U, para ese cargo. Además, la ceremonia ocurrió en medio de una crisis interna del Centro Democrático, evidenciada tras su reciente cumbre, y contó con la presencia de figuras políticas de peso como Álvaro Uribe e Iván Duque, quienes han tenido distanciamientos recientes. Todo ello resalta la compleja trama política en la que inicia el nuevo gobierno.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Abelardo de la Espriella en su mandato presidencial?

De acuerdo con el discurso de posesión y las palabras del presidente del Senado, Abelardo de la Espriella debe resolver la crisis del sistema de salud, mejorar la seguridad en el país y atender las dificultades de las finanzas públicas. Además, debe fortalecer la institucionalidad y combatir la corrupción, uno de los problemas señalados como prioritarios en el inicio de su mandato.

¿Por qué la legitimidad de las colectividades políticas es importante en el contexto actual de Colombia?

Según Honorio Henríquez, la legitimidad de las colectividades políticas es fundamental para enriquecer la conversación nacional y fortalecer la democracia colombiana. El debilitamiento de los partidos puede favorecer el caudillismo y la imposición de una sola voz oficial, lo que amenaza el pluralismo y la construcción de consensos en medio de la diversidad política del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.