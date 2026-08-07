Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, envió un mensaje contundente durante la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, acto que tuvo lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, ciudad que por primera vez fue escenario de una posesión presidencial fuera de Bogotá, de acuerdo con lo relatado por El Diario. Durante su intervención, Henríquez, reconocido dirigente del partido Centro Democrático, no solamente cumplió con el protocolo al imponer la banda presidencial, sino que tomó la palabra para subrayar la magnitud de los retos que deberá abordar el nuevo Gobierno.

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De acuerdo con el presidente del Congreso, el inicio de este periodo presidencial representa para el país un “renacer de confianza, optimismo y esperanza”. Sin embargo, enfatizó que los desafíos son urgentes y abarcan sectores como la seguridad, la salud, la economía, la corrupción y la situación fiscal. Henríquez dirigió parte de su discurso a los problemas cotidianos que afectan a los ciudadanos, subrayando las dificultades de acceso a servicios de salud y el impacto de la inseguridad en diversos territorios. Mencionó amenazas como el reclutamiento de menores, el secuestro y la extorsión, problemáticas que, según él, afectan de manera particular a comunidades rurales, comerciantes y productores.

Para Henríquez, el ejercicio de un cargo público implica una responsabilidad directa ante la ciudadanía. Destacó que “lo público no es un privilegio, es una responsabilidad que se honra, y ese honor comienza por entregar resultados”, en clara referencia a la necesidad de que el nuevo Gobierno pase de los discursos a hechos concretos. Entre las prioridades señaladas mencionó la eficiencia, la transparencia y el fortalecimiento de la productividad económica.

El senador enumeró además retos específicos como el orden público, la inseguridad ciudadana, la situación fiscal, la minería ilegal, la soberanía energética, el narcotráfico y la lucha contra la corrupción. Frente a este panorama, insistió en que Colombia demanda “cambios profundos” y respuestas concretas, señalando que De la Espriella asume con legitimidad e independencia.

La ceremonia, según el medio citado, contó con la asistencia de congresistas, expresidentes como Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria, así como representantes internacionales entre quienes estuvo el rey Felipe VI de España. Con la imposición de la banda presidencial y el juramento, Abelardo de la Espriella inicia su mandato en medio de expectativas y el llamado a atender los problemas más relevantes del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el gobierno de Abelardo de la Espriella según Honorio Henríquez?

De acuerdo con la intervención de Honorio Henríquez, el gobierno de Abelardo de la Espriella deberá responder a preocupaciones urgentes en materia de seguridad, acceso a salud, situación fiscal, economía, lucha contra el narcotráfico, minería ilegal y corrupción. Henríquez subrayó la importancia de la eficiencia y la transparencia, y enfatizó que la nueva administración debe ofrecer respuestas concretas a las demandas sociales.

¿Por qué la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella fue histórica para Colombia?

La posesión de Abelardo de la Espriella marcó un hito al celebrarse, por primera vez en la historia de Colombia, fuera de la ciudad de Bogotá. La Arena USC de la Universidad Santiago de Cali fue el lugar de este acto, lo que destacó la ocasión y atrajo la atención de asistentes nacionales e internacionales, incluyendo expresidentes y jefes de Estado extranjeros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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