El fin del mandato del presidente Gustavo Petro sigue desatando pasiones y cruces de mensajes en el escenario político nacional. Una de las reacciones más comentadas tras la despedida oficial del Ejecutivo corrió por cuenta de la exsenadora y figura del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien aprovechó las redes sociales para lanzarle un dardo directo a la saliente vicepresidenta, Francia Márquez, generando un intenso debate digital.

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A través de su cuenta oficial en X, Cabal no tardó en responder al balance que hizo la exfuncionaria sobre su paso por la administración central, resumiendo su postura con una frase lapidaria que revivió una de las consignas más sonadas de la campaña presidencial: “Francia, usted no gobernó pero sí vivió sabroso”, escribió la congresista, desatando todo tipo de reacciones entre simpatizantes y detractores del Gobierno saliente.

Este choque verbal pone sobre la mesa el agitado balance que deja el paso de Márquez por la alta consejería del Estado. Desde su llegada en agosto de 2022, la lideresa social rompió esquemas históricos al convertirse en la primera mujer afrodescendiente en ocupar la Vicepresidencia, anclando su discurso en la reivindicación de las comunidades históricamente excluidas, las mujeres, los pueblos indígenas y las regiones más apartadas y golpeadas por la violencia en el territorio colombiano.

Sin embargo, su gestión no estuvo exenta de profundas controversias políticas e institucionales. Su máxima apuesta estructural fue la creación y liderazgo del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, una cartera concebida para cerrar brechas sociales, pero que desde su nacimiento enfrentó fuertes tropiezos jurídicos —incluyendo demandas ante la Corte Constitucional por vicios de trámite—, cuestionamientos por baja ejecución presupuestal y duras críticas de la oposición debido al crecimiento de la planta burocrática y los costos de funcionamiento.

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Francia, usted no gobernó pero sí vivió sabroso. pic.twitter.com/URRwoDNUFr — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 6, 2026

A lo largo del cuatrienio, sectores opositores liderados por figuras como la propia Cabal cuestionaron de manera permanente los desplazamientos en aeronaves oficiales de la funcionaria y los resultados concretos de su cartera, utilizando constantemente la célebre frase de campaña de Márquez como munición política para señalar lo que calificaban como una desconexión entre el discurso de austeridad y la realidad administrativa.

Asimismo, analistas políticos han recordado que la relación al interior de la cúpula gubernamental tuvo matices complejos. Aunque la fórmula presidencial mantuvo una fachada de disciplina institucional, la vicepresidenta operó con un margen de relativa autonomía enfocado en su agenda de derechos humanos y justicia racial, lo que en varios momentos evidenció diferencias de prioridades y de comunicación frente a las iniciativas macroeconómicas y legislativas impulsadas directamente desde el despacho del jefe de Estado.

De esta manera, el adiós de Francia Márquez al Gobierno cierra un capítulo histórico pero profundamente polarizado, donde mientras los sectores oficialistas defienden el valor simbólico y la apertura de espacios institucionales para las minorías, la oposición insiste en cobrar cuentas sobre la eficacia de su gestión, dejando caliente el terreno político de cara al nuevo panorama que ahora asume el país.

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