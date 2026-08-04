Por: El Espectador

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El reciente debate sobre la identidad ideológica del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, ha agudizado las fracturas internas y expuesto las tensiones entre sus principales figuras. La controversia comenzó por declaraciones que negaban que el partido sea de derecha, lo que fue punto de partida para una confrontación en la colectividad y llevó a que surjan nuevas fuerzas políticas cercanas en su línea, como Defensores de la Patria, agrupación que recientemente consiguió su reconocimiento como partido, de acuerdo con información publicada por El Espectador.

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El expresidente Uribe, en respuesta a las discusiones internas, reiteró su visión sobre el rol del Estado y la economía. Uribe defendió que "el Estado debe ser austero y pequeño", equiparando su funcionamiento con el de una empresa privada y planteando que debe tener "la mayor austeridad, los menores costos y la más alta eficiencia". Explicó su idea de "Economía Fraterna", entendida como una colaboración entre empresarios y trabajadores para limitar el poder estatal, defendiendo que este modelo sería garantía de estabilidad democrática. La cita textual y la postura doctrinaria fueron recogidas por El Espectador tras un foro interno del partido.

Por su parte, María Fernanda Cabal, exsenadora y fundadora del Centro Democrático, puso en cuestión la identidad partidista y advirtió que la falta de una discusión seria sobre los principios y credenciales doctrinarias genera fracturas internas. Cabal sostuvo que "más Estado, más intervención y más pobreza; menos Estado, menos regulación y más generación de riqueza" es la fórmula para el bienestar del ciudadano. Además, pidió formalmente una escisión del partido, argumentando que ya no se siente identificada ni espiritualmente ni materialmente. Propondrá, según sus palabras citadas en la fuente, la recolección de firmas y definirá sus pasos en función de la respuesta del partido.

Esta crisis de identidad ha impactado en la base militante, como lo demostró Daniel Briceño, el congresista más votado del país, quien aseguró que negar la derecha y buscar el centro es una estrategia fallida. El surgimiento y fortalecimiento de Defensores de la Patria, bajo el liderazgo de Abelardo de la Espriella, representa ahora una competencia directa para el Centro Democrático. De la Espriella asumió la presidencia del nuevo partido el 21 de junio, preparándose para medirse en las próximas elecciones regionales, lo que podría reconfigurar el panorama político de la derecha en Colombia, según reportó El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el debate sobre si el Centro Democrático es de derecha ha provocado fracturas internas?

La discusión acerca de la orientación ideológica del Centro Democrático ha revelado profundas divisiones, pues algunos líderes, como el expresidente Uribe, defienden conceptos propios como la “Economía Fraterna”, mientras otros, como María Fernanda Cabal, insisten en la importancia de reafirmar doctrina de derecha para el bienestar ciudadano. Esta falta de consenso ha generado alejamiento de figuras clave y migración de militantes hacia otras alternativas políticas.

¿Qué significa la “Economía Fraterna” propuesta dentro del Centro Democrático?

La “Economía Fraterna”, según lo expresó Álvaro Uribe durante el foro citado por El Espectador, es una visión donde empresarios y trabajadores colaboran como principales actores privados que deben equilibrar el poder del Estado. Esta propuesta se distancia de debates tradicionales entre socialdemocracia y neoliberalismo, planteando un modelo que busca garantizar estabilidad democrática mediante la eficiencia y austeridad estatal.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.