Encontrar un saldo a favor al presentar la declaración de renta significa que el contribuyente tiene un valor a su favor frente al impuesto que debía pagar. Estos recursos corresponden a anticipos y retenciones que, al establecerse la obligación tributaria del año, quedaron a favor del ciudadano.

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Carlos Neira, socio de KPMG Impuestos & Servicios Legales, aclara que no se trata de un beneficio adicional de la administración tributaria, sino de “anticipos de impuestos que ya fueron retenidos” y que después de establecer la obligación anual “quedan a favor del contribuyente”.

Antes de decidir qué hacer con ese dinero es necesario revisar de dónde proviene. Para ello se deben conciliar certificados de retención, anticipos, saldos de años anteriores y demás documentos que permitan respaldar el valor registrado.

¿Qué puede revisar la Dian cuando pide la devolución?

Existen tres alternativas principales: imputar el saldo en la declaración del mismo impuesto del siguiente periodo, solicitar que se compense con otras obligaciones tributarias o pedir la devolución, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

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La recomendación de expertos como Natalia González Henríquez, de Foccus Consultores, quien plantea revisar declaraciones anteriores, retenciones y autorretenciones, información exógena, facturación electrónica y la trazabilidad entre contabilidad, declaraciones y datos entregados a la Dian.

Pedir una devolución no significa que la Dian vaya a iniciar automáticamente una auditoría. Sin embargo, sí existe una etapa de verificación en la que la entidad puede comprobar las retenciones, costos, deducciones, pagos y demás elementos que dieron origen al saldo.

Nicolás Bustos, de Crowe Colombia, quien explica: “Solicitar una devolución no equivale a una auditoría de fondo”. La Dian puede pedir información al contribuyente, agentes de retención, proveedores u otros terceros y, dependiendo de criterios de riesgo o controles aleatorios, efectuar una comprobación más detallada.

Finalmente, una revisión previa puede evitar inconvenientes. Los expertos recomiendan comprobar que las cifras coincidan con los certificados de retención y que ingresos, costos, deducciones, rentas exentas y saldos de años anteriores estén debidamente respaldados. En la solicitud de devolución también debe aparecer la relación de retenciones y autorretenciones, junto con datos como agente retenedor, base, valor retenido y concepto.

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