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No presentar la declaración de renta cuando existe la obligación de hacerlo puede traer consecuencias que no solo afectan el bolsillo, sino también la relación con la autoridad tributaria. Así lo indica Lina Marcela Toro, abogada especializada en el tema, quien enfatiza que el incumplimiento en esta obligación puede traducirse en mayores costos para el contribuyente, debido a sanciones y cobro de intereses moratorios. De acuerdo con Toro, “Si no se declara renta, lo más probable es que se inicien procesos de fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria”, advirtiendo así sobre los riesgos asociados a omitir este trámite.

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El proceso de fiscalización que mencionan los expertos puede detonar investigaciones, aumentos en las sumas pendientes y, en diversos casos, derivar en sanciones económicas significativas que complican aún más la situación del ciudadano. Estos castigos y sobrecargos hacen que, en vez de aliviarse una carga, los contribuyentes enfrenten problemas mayores con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Una confusión frecuente entre las personas radica en creer que estar obligado a declarar renta significa obligatoriamente tener que pagar. Lina Marcela Toro aclara que los topes establecidos por la DIAN para obligar a presentar la declaración son, principalmente, una exigencia formal: “Los topes que se establecen para presentar la declaración, que es una obligación formal, no necesariamente implican el cumplimiento de una obligación sustancial respecto al pago”. Esto significa que superar los montos fijados como patrimonio, ingresos o consignaciones puede llevar a la presentación de la declaración, pero no siempre resultará en un impuesto por pagar.

Por ejemplo, una persona puede superar los límites por patrimonio y, sin embargo, después de hacer los cálculos necesarios, concluir que no tiene impuesto a cargo. Además, si durante el año fiscal el contribuyente fue objeto de retención en la fuente, podría ocurrir que la suma descontada anticipadamente sea suficiente para cubrir la totalidad del impuesto, e incluso tener saldo a favor. Toro resalta que “Lo que puede suceder es que ya hayan cubierto la totalidad del impuesto y, incluso, en algunos casos les pueda dar un saldo a favor”. Ante estos escenarios, la recomendación principal de la experta es contar siempre con asesoría profesional, ya sea de un contador o de un abogado especializado, para evitar errores costosos o malentendidos legales. Finalmente, Toro sugiere verificar a través de los canales de la DIAN si se tiene la obligación de declarar y buscar acompañamiento experto antes de tomar decisiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucede si una persona está obligada a declarar renta, pero no tiene que pagar?

Cuando una persona supera los topes establecidos y está obligada a presentar declaración de renta, esto no implica necesariamente que surja un pago por realizar. Según Lina Marcela Toro, esto es una obligación formal: aunque debe presentarse el documento, el cálculo podría arrojar un valor en cero o un saldo a favor del contribuyente, especialmente si se han pagado anticipos o se ha practicado retención en la fuente suficiente durante el año.

¿Cuáles son las consecuencias económicas de no presentar la declaración de renta obligatoria?

No presentar la declaración de renta cuando existe la obligación puede acarrear sanciones económicas y el cobro de intereses moratorios. De acuerdo con la experta citada, este incumplimiento podría abrir procesos de fiscalización por parte de la DIAN, lo que incrementa los valores que terminará pagando el contribuyente y puede ocasionar investigaciones más exhaustivas sobre su situación fiscal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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