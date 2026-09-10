Por: Canal Uno

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó este 9 de septiembre de 2026 que realizará una subasta pública virtual de bienes decomisados, que incluye joyas, oro, motocicletas, cuatrimotos y equipos industriales, en un proceso que estará abierto hasta el 11 de septiembre.

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Entre los artículos incluidos en el catálogo de la subasta se encuentran piezas de joyería como pulseras, cadenas, anillos y aretes, además de relojes, monedas, lingotes y barras de oro que quedaron bajo administración de la entidad como resultado de procesos de aprehensión, decomiso o abandono a favor de la Nación.

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El catálogo también incorpora motocicletas minicross, cuatrimotos, maquinaria y equipos utilizados para diferentes actividades, los cuales se encuentran ubicados en cinco ciudades del país y pueden ser adquiridos por personas naturales o jurídicas interesadas.

Fechas y horarios de la subasta

La jornada de subasta comenzó a las 8:00 de la mañana del miércoles 9 de septiembre y permanecerá abierta hasta las 2:30 de la tarde del viernes 11 de septiembre, según confirmó la DIAN en su comunicado oficial.

El proceso se llevará a cabo de manera totalmente virtual a través de la plataforma oficial de subastas El Martillo del Banco Popular, donde los interesados podrán consultar el catálogo completo y realizar sus ofertas en tiempo real.

Cómo participar en la subasta

Para participar en el proceso, las personas interesadas deben registrarse previamente en la plataforma El Martillo del Banco Popular, consultar el catálogo disponible y verificar la información correspondiente a cada lote, incluyendo número, ubicación, precio base, características y condiciones de compra.

Según la entidad, para presentar ofertas es necesario constituir un depósito mediante PSE y seguir las instrucciones establecidas en la sala de subastas virtuales de la plataforma oficial.

Los requisitos para ofertar

Las personas interesadas deben ingresar a la plataforma El Martillo del Banco Popular, registrarse y consultar el catálogo de bienes disponibles antes de presentar cualquier oferta en el proceso de subasta.

Antes de presentar una oferta es necesario revisar la información correspondiente a cada lote, incluyendo su número, ubicación, precio base, características y condiciones de compra de los bienes de interés.

Para poder ofertar, los participantes deben constituir un depósito mediante PSE y seguir las instrucciones establecidas en la sala de subastas virtuales de la plataforma oficial.



La importancia del registro oficial

La DIAN enfatizó que el registro, los depósitos y las ofertas deben realizarse únicamente mediante los mecanismos oficiales de El Martillo del Banco Popular para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.

Los interesados pueden acceder a la plataforma para revisar el catálogo completo, verificar las condiciones de cada lote y realizar sus ofertas dentro del horario establecido para la subasta.

Los bienes decomisados

Los artículos que salen a subasta corresponden a mercancías que quedaron bajo administración de la DIAN como resultado de procesos de aprehensión, decomiso o abandono a favor de la Nación en diferentes operativos realizados por la entidad.

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Estos bienes incluyen desde artículos de lujo como joyas y relojes hasta vehículos y equipos industriales, todos los cuales serán adjudicados al mejor postor que cumpla con los requisitos establecidos en el proceso de subasta.

La plataforma de subastas

El proceso se llevará a cabo mediante la plataforma oficial de subastas El Martillo del Banco Popular, que permite a los participantes realizar sus ofertas de manera virtual y segura durante el tiempo establecido para la jornada.

La plataforma ofrece un catálogo detallado con información sobre cada lote, incluyendo fotografías, descripciones, precios base y condiciones específicas de compra para cada uno de los bienes disponibles.

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