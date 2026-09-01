Por: Caracol Televisión

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Natalia Segura ha consolidado una comunidad de más de 10 millones de seguidores, que le ha permitido convertirse en una de las ‘influenciadoras’ más destacadas de Colombia. Recientemente, la creadora de contenido digital concedió una entrevista para la periodista Eva Rey donde se sinceró no solo sobre su rol como madre de Lucca y la relación que sostiene con Ignacio Baladán, sino también acerca de la situación financiera por la que atravesó.

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¿Cuánto le pagó ‘La Segura’ a la Dian por no declarar renta?

Durante el encuentro, la comunicadora le preguntó quién tenía más dinero entre ella y su pareja sentimental, por lo que la ‘instagramer’ aseguró que probablemente los dos tenían la misma cantidad de plata. Además, aprovechó la oportunidad para confesar que tuvo que que trabajar fuertemente para cumplir con una sanción que le pusieron por no tener en orden sus finanzas.

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“Gloria a Dios me ha ido superbién y he trabajado muchísimo, pero a mí la vida me agarró y me dio por delante y por detrás (…) Gloria a Dios yo ya salí de todo, pero fue un proceso muy fuerte en el cual literalmente me tocó trabajar para pagar las consecuencias de mis actos “, dijo Segura, mientras la entrevistadora le preguntaba si tenía un acumulado.

Posteriormente, indicó que todo ocurrió porque no tenía conocimiento ni siquiera de qué era una factura electrónica o cómo funcionaba el tema de la declaración de renta; por lo que simplemente se dedicó a gastar lo que provenía de sus ingresos en redes sociales.

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“Yo simplemente iba como pez en el agua, nadaba. Yo trabajaba y ganaba, pero no reportaba, entonces luego vino la Dian y me dijo ‘linda, tú nos debes algo’“, mencionó. Aunque no quiso dar la cifra exacta, sí dio un aproximado. Según explicó tuvo que pagar entre dos mil y tres mil millones de pesos colombianos para lograr liberarse de esa deuda.

Durante el encuentro, la ‘influenciadora’ también se pronunció sobre su faceta como actriz empírica, su nueva marca de maquillaje y si ha tenido la oportunidad de hablar con Lina Tejeiro sobre el embarazado de Gael para ilustrarla sobre todo lo que deben enfrentar las madres primerizas.

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