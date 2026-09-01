Por: EL PILON SA

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La cantante de vallenato Ana del Castillo puso fin a las especulaciones que circulaban en redes sociales, confirmando que está esperando su primer hijo. La noticia fue compartida este martes primero de septiembre a través de imágenes publicadas en sus redes oficiales, donde se le ve posando en el Parque de la Provincia, en Valledupar, junto a la estatua de Diomedes Díaz. En una de las fotografías, Del Castillo sostiene la prueba de embarazo mostrando un resultado positivo, lo cual generó múltiples reacciones de sus seguidores.

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El anuncio fue acompañado por un mensaje en el que la artista usó el humor característico que la identifica, haciendo eco a una creencia local: “Érase una vez una muchacha que soñaba con ser mamá... y tampoco imaginó que en Valledupar tenían su propia teoría: ‘Oye, pelá, no te sientes al lado de Diomedes que vai a quedá preñá’. Y sí, estoy PREÑÁ”, escribió, dejando claro su estado y sumando un toque jocoso a la noticia.

Pese a que no reveló la identidad del padre del bebé, seguidores de Ana del Castillo especulan con que podría tratarse de su exmánager, Roland Valbuena Jr., quien ha sido vinculado sentimentalmente con la cantante en el pasado. No obstante, la intérprete eligió centrar la atención en el gozo que siente por su maternidad y en el apoyo espiritual que, según manifestó, experimenta en esta etapa. En sus propias palabras: “Entendí algo hermoso, todo obra para bien y nada es casualidad. Gracias Jesucristo por permitirme este momento. Todo tiene un propósito. Te amo, niñ@”, publicó, dejando entrever gratitud y entusiasmo por la llegada de su primogénito.

La noticia llegó pocas horas después del arribo de la creadora de contenido Andrea Valdiri a Valledupar, quien viajó especialmente para acompañar a la cantante. Este gesto fue interpretado como un apoyo clave en uno de los momentos más íntimos y significativos de la carrera de Del Castillo. Así, la artista despeja las dudas entre sus seguidores, enfrentando el futuro con esperanza y reafirmando su vínculo con el público, que ha seguido de cerca su vida tanto profesional como personal.

¿Quién es el supuesto padre del hijo que espera Ana del Castillo?

Aunque Ana del Castillo no confirmó públicamente el nombre del padre de su hijo, los seguidores especulan en redes sociales que podría tratarse de Roland Valbuena Jr., quien fue mánager de la artista y con quien habría mantenido una relación. Sin embargo, la cantante decidió no dar detalles sobre este aspecto y orientó su comunicado hacia la celebración de su embarazo.

¿Cómo confirmó Ana del Castillo su embarazo y cuál fue la reacción en redes?

De acuerdo con el contenido compartido en sus redes sociales, Ana del Castillo anunció su embarazo a través de una serie de fotografías junto a la estatua de Diomedes Díaz en Valledupar y una nota donde recurre al humor sobre supersticiones locales. El posteo rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, medios y la opinión pública, quienes celebraron la noticia y dejaron mensajes de apoyo y felicitación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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