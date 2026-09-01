Karina García, quién está embarazada, volvió a pronunciarse públicamente después de la polémica que desataron unas declaraciones realizadas durante una transmisión en vivo de TikTok. La creadora de contenido fue cuestionada por la manera en que habló sobre un perro que, según su relato, habría recibido una de sus amigas.

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La controversia comenzó el pasado viernes 28 de agosto, cuando la empresaria contó durante un ‘live’ que a su amiga le habían regalado un perro que, aparentemente, era cruzado y no correspondía a un Pomerania de raza pura.

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En medio de la conversación, Karina comparó al animal con uno de sus propios perros y aseguró que el suyo sí era “original”. Además, calificó de “económico tacaño” al hombre que habría entregado el perro como regalo.

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Sus palabras provocaron una ola de críticas en redes sociales. Algunos internautas, animalistas y otros creadores de contenido cuestionaron que se hablara de un animal utilizando términos asociados con productos o artículos de marca.

🚨🐶KARINA GARCÍA, EN EL OJO DEL HURACÁN

La creadora de contenido volvió a generar polémica en redes tras referirse de manera despectiva a un cachorro que, según contó, le habían regalado a una amiga.

Aseguró que el perro “parecía una rata” y cuestionó que no fuera un Pomerania. pic.twitter.com/1ofKnsNvhN — Valle Cívico (@CivicoValle) August 30, 2026

Karina García salió a pedir disculpas

Después de varios días de críticas, Karina decidió responder a la controversia y ofrecer disculpas. La empresaria reconoció que no midió sus palabras y calificó sus declaraciones como imprudentes. También aseguró que entendió las razones por las que algunas personas se sintieron ofendidas y señaló que su intención no era justificarse.

Según explicó, algunos de los videos publicados por otros creadores de contenido la ayudaron a reflexionar sobre la manera en que había expresado su opinión. Karina también aprovechó su pronunciamiento para enfatizar el cariño que siente por los animales y revelar que actualmente tiene seis perros.

“Los animales no son objetos, se cuidan, se valoran y se RESPETAN”, manifestó la creadora de contenido.

¿Qué pasó con Doki, el perro de Karina García?

Durante sus explicaciones, la paisa también habló de uno de sus perros, llamado Doki, quien actualmente no vive con ella. Karina contó que el animal sufrió un accidente cuando era pequeño y que, después de ese episodio, comenzó a presentar comportamientos agresivos. Según su relato, llegó a morder a varias personas, incluida ella misma.

La situación llevó a que Doki quedara temporalmente bajo el cuidado de su mánager, especialmente teniendo en cuenta que Karina atraviesa actualmente un embarazo. La creadora de contenido explicó que espera que el perro pueda regresar a su hogar cuando se encuentre más tranquilo y existan mejores condiciones para su convivencia.

Felipe Saruma hizo una parodia de Karina García

Antes de que Karina ofreciera sus disculpas, la controversia también llegó a otros espacios de las redes sociales.

El creador de contenido Felipe Saruma publicó un video en el que, junto con otros ‘influencers’, hizo una parodia de las declaraciones de Karina. La escena recreó el momento que había causado la discusión en internet.

La publicación rápidamente recibió comentarios y reacciones de diferentes figuras del entretenimiento colombiano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Saruma (@felipesaruma)

Entre quienes interactuaron con el contenido estuvieron Melissa Martínez, Greeicy Rendón y Lina Tejeiro. En el caso de Greeicy y Lina, ambas dejaron ‘me gusta’ en la publicación, aunque ninguna realizó comentarios públicos sobre la polémica ni explicó su reacción.

Este detalle también fue advertido por los usuarios de redes sociales, que comenzaron a debatir sobre la postura de las dos figuras frente a lo ocurrido.

El episodio volvió a poner sobre la mesa el impacto que pueden tener las declaraciones de figuras con grandes comunidades digitales, especialmente cuando se abordan temas relacionados con animales y tenencia responsable.

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Aunque Karina García recibió fuertes cuestionamientos por sus palabras, posteriormente reconoció el error y pidió disculpas a quienes se sintieron afectados.

Por ahora, la empresaria busca cerrar la controversia dejando clara su postura sobre el cuidado de los animales y asegurando que sus comentarios durante aquella transmisión no representaban la importancia que tienen sus mascotas en su vida.

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