Por: Caracol Televisión

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La periodista paisa concedió una entrevista para el podcast de Caracol Televisión, donde se sinceró no solo sobre cómo llegó al programa informativo a pesar de haber sufrido discriminación en su época de estudiante universitaria y hasta contó cómo han sido sus experiencias amorosas. Fue justamente cuando habló de su situación sentimental que se refirió a lo que opina del 50/50 y de las relaciones de pareja hoy en día.

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Qué dijo Érika Zapata sobre el 50/50 y la hamburguesa triple

La reportera antioqueña inició mencionando no está de acuerdo con los hombres que piden repartir las cuentas en partes iguales a la hora de salir a una cita romántica y agregó que considera que la calle está dura para conseguir pareja sentimental, por lo que actualmente se encuentra soltera.

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“Yo no estoy de acuerdo con ese 50/50, yo no estoy de acuerdo con los hombres amarrados, a mí no me gustan los hombres tacaños porque yo no soy amarrada y si yo fuera hombre, yo gastaría en la persona que a mí me gusta porque cuando tú estás con alguien que te gusta, tú no lo ves como un gasto”, mencionó durante el encuentro.

Posteriormente, indicó que, a su modo de ver, las mujeres aportan otro tipo de cosas a las relaciones, como la compañía.

“Si a ese man hay que ponerle el 50% a una comida de 100 mil pesos, ese man no sirve, hay que dejarlo (…) A uno no lo enamora el valor del detalles, es que se acuerden de ti“, comentó de manera jocosa.

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Érika también aprovechó el espacio para mencionar que dentro de sus planes a futuro sí está conformar una familia; sin embargo, detalló que por el momento está enfocada en su trabajo y abierta también a tener un proyecto de vida en solitario, si no encuentra a la persona que cumpla con sus expectativas.

“Yo lo que necesito es una persona que me quiera, que me valore, que me respete y que no me vaya a decir a mí a la hora de pagar la cuenta que no paga la hamburguesa triple“, dijo en la entrevista, haciendo referencia al caso viral de TikTok, en donde una mujer expuso la situación que vivió con un pretendiente durante una primera cita.

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