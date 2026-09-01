El doctor Bayter decidió aclarar las dudas que surgieron en redes sociales luego de que varios seguidores se preocuparan por su estado de salud. El médico explicó que su transformación física responde a una decisión personal sobre el tipo de cuerpo que quiere mantener y aprovechó la atención para hablar sobre la importancia de evaluar la salud más allá de lo que muestra una persona externamente.

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(Vea también: Ataque del Dr. Bayter a la empanada sacó la parte más cruel de los colombianos)

“Todo el mundo está preocupado por la salud del doctor Bayter, se los agradezco. La verdad, cuando vi el video hasta yo me alcancé a preocupar”, afirmó en un corto video.

Además, el 31 de agosto comentó que la situación también llamó la atención de medios de comunicación y emisoras que se comunicaron para preguntarle directamente por su estado, pero se abstuvo de comentar algo, en ese entonces.

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“Esperé que fuera el último día de agosto para cerrar un capítulo, para que hablemos de la salud del doctor Bayter y de la salud del ser humano”, explicó en un ‘live’ en el que abordó las inquietudes que habían surgido alrededor de su estado.

Bayter aprovechó para explicar que había permitido que la conversación creciera de manera intencional, pero con un propósito diferente al que muchos interpretaron.

“Yo creé la ola y le di permiso a todos de que se montaran, le dije a mi equipo que todo el mundo hable porque, al final, es una realidad la enfermedad”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que su intención no era centrar la conversación exclusivamente en él. “Hoy les digo: la conversación la creé, la mantuve para que se hablara de salud, y no sobre mi salud”, agregó.

¿Por qué cambió su apariencia el doctor Bayter?

Bayter explicó que la transformación que se observa actualmente responde a un cambio en sus objetivos físicos. El médico aseguró que ya no busca mantener un cuerpo propio del fisicoculturismo, sino desarrollar una condición que se acerque más a la de un atleta.

Por eso, el cambio en su apariencia no debe interpretarse, según su explicación, como una señal de que atraviesa un problema de salud. Su intención es modificar el enfoque que ha tenido sobre su entrenamiento y su composición corporal.

La explicación también estuvo acompañada de una reflexión sobre la manera en que las personas interpretan el aspecto físico de alguien y lo relacionan con su estado de salud.

@doctorbayter Muchos me han preguntado qué está pasando con mi salud y por qué ha cambiado mi apariencia. Este lunes 31 de agosto, a las 8:00 p. m. (hora Miami), 7:00 p.m. (hora Colombia) haré un live por todas mis redes para contarles toda la verdad y despejar sus dudas. Gracias por preocuparse por mí. Los espero. 🙏 ♬ original sound – Viral Music Hits

¿Qué dijo el doctor Bayter sobre su estado de salud?

El médico aseguró que se encuentra bien y mostró sus exámenes como parte de la explicación que entregó a sus seguidores. Para Bayter, la valoración de su estado de salud debe hacerse a partir de diferentes indicadores y no únicamente de su apariencia.

“La gente puede ver lo que quiera… cada quien mira lo que quiera, pero yo me miro por dentro, que es mi función como médico, miro mis exámenes, mido mi edad biológica y todos los parámetros para ver si estoy sano o enfermo”, afirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Doctor Bayter (@doctorbayter)

Con esa explicación, Bayter buscó despejar las dudas que habían surgido alrededor de su transformación y, al mismo tiempo, mantener el foco en el mensaje que aseguró querer transmitir desde el comienzo: hablar de salud, y no convertir cada cambio físico en una conclusión sobre una posible enfermedad.

El médico también agradeció a quienes estuvieron pendientes de él y explicó que la conversación que se produjo en redes terminó sirviendo para abrir una discusión más amplia sobre cómo se evalúa la salud y qué tanto puede decir realmente la apariencia de una persona sobre su condición.

doctor Bayter decidió aclarar las dudas que surgieron en redes sociales luego de que varios seguidores se preocuparan por su estado de salud. El médico explicó que su transformación física responde a una decisión personal sobre el tipo de cuerpo que quiere mantener y aprovechó la atención para hablar sobre la importancia de evaluar la salud más allá de lo que muestra una persona externamente.

(Vea también: Ataque del Dr. Bayter a la empanada sacó la parte más cruel de los colombianos)

“Todo el mundo está preocupado por la salud del doctor Bayter, se los agradezco. La verdad, cuando vi el video hasta yo me alcancé a preocupar”, afirmó en un corto video.

Además, el 31 de agosto comentó que la situación también llamó la atención de medios de comunicación y emisoras que se comunicaron para preguntarle directamente por su estado, pero se abstuvo de comentar algo, en ese entonces.

“Esperé que fuera el último día de agosto para cerrar un capítulo, para que hablemos de la salud del doctor Bayter y de la salud del ser humano”, explicó en un ‘live’ en el que abordó las inquietudes que habían surgido alrededor de su estado.

Bayter aprovechó para explicar que había permitido que la conversación creciera de manera intencional, pero con un propósito diferente al que muchos interpretaron.

“Yo creé la ola y le di permiso a todos de que se montaran, le dije a mi equipo que todo el mundo hable porque, al final, es una realidad la enfermedad”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que su intención no era centrar la conversación exclusivamente en él. “Hoy les digo: la conversación la creé, la mantuve para que se hablara de salud, y no sobre mi salud”, agregó.

¿Por qué cambió su apariencia el doctor Bayter?

Bayter explicó que la transformación que se observa actualmente responde a un cambio en sus objetivos físicos. El médico aseguró que ya no busca mantener un cuerpo propio del fisicoculturismo, sino desarrollar una condición que se acerque más a la de un atleta.

Por eso, el cambio en su apariencia no debe interpretarse, según su explicación, como una señal de que atraviesa un problema de salud. Su intención es modificar el enfoque que ha tenido sobre su entrenamiento y su composición corporal.

La explicación también estuvo acompañada de una reflexión sobre la manera en que las personas interpretan el aspecto físico de alguien y lo relacionan con su estado de salud.

@doctorbayter Muchos me han preguntado qué está pasando con mi salud y por qué ha cambiado mi apariencia. Este lunes 31 de agosto, a las 8:00 p. m. (hora Miami), 7:00 p.m. (hora Colombia) haré un live por todas mis redes para contarles toda la verdad y despejar sus dudas. Gracias por preocuparse por mí. Los espero. 🙏 ♬ original sound – Viral Music Hits

¿Qué dijo el doctor Bayter sobre su estado de salud?

El médico aseguró que se encuentra bien y mostró sus exámenes como parte de la explicación que entregó a sus seguidores. Para Bayter, la valoración de su estado de salud debe hacerse a partir de diferentes indicadores y no únicamente de su apariencia.

“La gente puede ver lo que quiera… cada quien mira lo que quiera, pero yo me miro por dentro, que es mi función como médico, miro mis exámenes, mido mi edad biológica y todos los parámetros para ver si estoy sano o enfermo”, afirmó.

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Con esa explicación, Bayter buscó despejar las dudas que habían surgido alrededor de su transformación y, al mismo tiempo, mantener el foco en el mensaje que aseguró querer transmitir desde el comienzo: hablar de salud, y no convertir cada cambio físico en una conclusión sobre una posible enfermedad.

El médico también agradeció a quienes estuvieron pendientes de él y explicó que la conversación que se produjo en redes terminó sirviendo para abrir una discusión más amplia sobre cómo se evalúa la salud y qué tanto puede decir realmente la apariencia de una persona sobre su condición.

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