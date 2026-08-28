La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama que pertenecerían al creador de contenido digital Kevin Alex Thobias.

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(Vea también: Fiscalía captura a presunto implicado en ataque sicarial en Bogotá donde murieron un empresario y su escolta)

Los bienes tienen un avalúo preliminar superior a los $ 17.000 millones, de acuerdo con la información entregada por la Fiscalía. Las diligencias se llevaron a cabo en Medellín, Antioquia, con apoyo de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.

Entre los bienes afectados hay una mansión ubicada en El Poblado, una de las propiedades que más llama la atención por las características descritas por las autoridades.

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El inmueble cuenta con cancha de tenis, sala de cine, lago, sauna y jacuzzi. Durante el procedimiento también fueron encontrados joyas, documentos considerados de interés para la investigación y dinero en efectivo, tanto en pesos colombianos como en moneda extranjera.

La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 5 inmuebles y 4 vehículos de alta gama que pertenecerían al creador de contenido digital Kevin Alex Thobias. Los activos, avaluados preliminarmente en más de 17.000 millones de pesos, fueron ocupados en… pic.twitter.com/m7r6cYdTWA — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 28, 2026

¿Qué encontró la Fiscalía en los bienes?

Las medidas cautelares fueron aplicadas sobre:

Cinco inmuebles.

Cuatro vehículos de alta gama.

Bienes avaluados preliminarmente en más de $17.000 millones.

Según la Fiscalía, algunos de los objetos encontrados en los inmuebles eran mostrados por Kevin Alex Thobias en redes sociales, donde publicaba imágenes y videos relacionados con artículos de lujo, vehículos clásicos y carros de marcas exclusivas.

La entidad indicó que estos elementos hacen parte de la investigación financiera adelantada en Colombia. Las medidas impuestas corresponden a suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de los bienes.

¿Por qué la Fiscalía investiga el patrimonio de Thobias?

El caso está relacionado con la investigación financiera que las autoridades colombianas adelantan sobre el patrimonio del creador de contenido.

De acuerdo con la Fiscalía, durante ese proceso se estableció que parte del patrimonio que habría sido constituido mediante su presunto actuar ilícito habría sido destinado a la adquisición de inmuebles y vehículos.

La hipótesis de la investigación señala que estos bienes habrían sido utilizados para exhibir un determinado estilo de vida o para posteriormente comercializarlos.

Sin embargo, se trata de una investigación y de medidas cautelares sobre los activos, por lo que la información de la Fiscalía corresponde a los señalamientos e hipótesis que hacen parte del proceso.

Thobias es requerido por autoridades de Estados Unidos

El creador de contenido fue capturado en julio de 2025 por autoridades federales de Estados Unidos.

Según la información suministrada por la Fiscalía colombiana, Thobias es requerido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por presuntas conductas relacionadas con:

Fraude electrónico.

Conspiración para cometer fraude.

Lavado de activos.

La investigación financiera adelantada en Colombia busca establecer el origen y destino de parte de los bienes que ahora quedaron bajo las medidas cautelares.

Por el momento, la Fiscalía reportó la ocupación de los cinco inmuebles y cuatro vehículos, cuyo valor preliminar supera los $ 17.000 millones. Entre ellos se encuentra la lujosa propiedad de El Poblado, donde las autoridades también encontraron dinero, joyas y documentación de interés para el proceso.

Si quieres, el siguiente paso puede ser darle un enfoque más de impacto visual a los titulares, centrado en la mansión, los carros y los $17.000 millones.

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