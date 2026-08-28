Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la mañana del viernes 28 de agosto en la zona de Cedritos, en el norte de Bogotá. Según los reportes conocidos después de la emergencia, el incidente involucró tres vehículos: un automóvil particular, una ruta escolar y un camión de la empresa Cultura Canina que transportaba perros. El choque ocurrió hacia las 5:20 a. m. en la calle 146 con carrera 13, en la localidad de Usaquén, y provocó el volcamiento del furgón sobre la calzada, lo que obligó a cerrar totalmente la vía mientras las autoridades adelantaban las labores de retiro de los vehículos accidentados.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información, diversas fuentes, incluyendo testigos presenciales, señalaron que el camión de Cultura Canina llevaba alrededor de doce perros en el momento del accidente. Una testigo atribuyó la causa del siniestro a un presunto exceso de velocidad por parte del furgón, aunque esta hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente por la Secretaría de Movilidad, que está a cargo de la investigación para establecer las causas precisas del choque. Otras versiones preliminares mencionaron también la posibilidad de un incumplimiento de una señal de pare por parte de alguno de los involucrados.

Frente a la preocupación de la ciudadanía por el estado de los animales transportados, Cultura Canina emitió un comunicado en el que aclaró que todos los perros fueron retirados del furgón accidentado y trasladados rápidamente a sus instalaciones. Allí, se les practicó una revisión veterinaria completa aunque no presentaban lesiones visibles. La empresa declaró: “Todos los perritos se encuentran muy bien, ilesos y sin ninguna novedad”, asegurando que ninguno sufrió heridas o complicaciones tras el incidente.

En cuanto a los ocupantes de la ruta escolar, la Secretaría de Movilidad confirmó que no hubo personas lesionadas de gravedad. Sin embargo, no se precisó cuántos estudiantes se encontraban en el vehículo al momento del accidente ni si recibieron valoración preventiva por parte del personal de salud que llegó al lugar. Tanto la ruta escolar como el automóvil y el furgón sufrieron daños materiales, pero no se reportaron fallecidos ni traslados urgentes a centros médicos.

Las autoridades continúan con la recolección de evidencias, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad y los testimonios de las personas involucradas, para aclarar cómo se originó el choque múltiple. Hasta ahora, no se ha informado si se abrirán investigaciones formales contra alguno de los conductores ni si se revisarán los protocolos de transporte animal implementados por Cultura Canina.

¿Cuál fue el estado de salud de los perros tras el accidente en Cedritos?

De acuerdo con Cultura Canina, los perros que iban en el camión accidentado fueron sacados ilesos y llevados a revisión veterinaria, sin que se reportaran heridas ni complicaciones de salud posteriores al incidente.

¿Cuál es la versión oficial de la Secretaría de Movilidad sobre la causa del accidente en Cedritos?

La Secretaría de Movilidad aún no ha confirmado la causa oficial del accidente; aunque testigos mencionan posible exceso de velocidad y omisión de una señal de pare, serán las investigaciones y el análisis de cámaras los que determinen el origen del siniestro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.