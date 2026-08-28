Un violento hecho de inseguridad se registró en la tarde del jueves 27 de agosto en el norte de Bogotá, donde un hombre resultó herido durante un atraco en el que los delincuentes utilizaron un arma traumática.

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La víctima fue identificada como Donny Moscote Aragón, abogado de 47 años y actual vicepresidente jurídico de Salud Total. El ataque ocurrió hacia las 5:10 de la tarde, en inmediaciones de la carrera 46 con calle 138.

De acuerdo con la información preliminar, varias personas que se encontraban en el sector alertaron a las autoridades después de escuchar varias detonaciones. Unidades de atención se desplazaron hasta el lugar y encontraron a Moscote dentro de una camioneta, con una lesión en una de sus piernas.

Según las primeras versiones conocidas del caso, el funcionario habría sido abordado por varios delincuentes que pretendían robarle una cadena y su teléfono celular. En medio del asalto se presentó un forcejeo entre la víctima y los responsables.

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Fue entonces cuando uno de los sujetos accionó un arma traumática y le disparó en el muslo izquierdo. Tras la agresión, los delincuentes huyeron del lugar y se llevaron las pertenencias.

La cadena hurtada tendría un valor aproximado de dos millones de pesos, además del celular de Moscote.

Debido a la herida, el abogado fue trasladado hasta la Clínica Nogales, donde recibió atención médica. Por ahora, se conoce que el impacto se produjo en su pierna izquierda y que el arma utilizada sería traumática.

Las autoridades trabajan para establecer cómo ocurrió el atraco, cuántas personas participaron y la manera en que escaparon. Una de las principales herramientas para avanzar en la investigación será la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores.

Los investigadores también deberán determinar si los delincuentes habían seguido previamente a la víctima o si se trató de un robo circunstancial.

Hasta el momento no se conocen capturas relacionadas con el caso. Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables del ataque.

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