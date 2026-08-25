El intento de robo de un vehículo terminó con una persona herida de bala durante la noche de este martes 25 de agosto en el barrio Santa María del Lago, en la localidad de Engativá, Bogotá.

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De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 10:00 p. m., cuando sujetos armados interceptaron a las víctimas con la intención de apoderarse del automotor.

Los delincuentes habrían intentado llevarse el vehículo, pero al no conseguirlo, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. En medio del ataque, el conductor recibió un impacto de bala.

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La persona lesionada fue atendida luego del hecho. Sin embargo, por el momento no se conoce de manera oficial cuál es su estado de salud, por lo que se espera información de las autoridades o de los centros asistenciales para establecer la gravedad de la herida.

#BOGOTÁ. Un intento de hurto de vehículo en el b/Santa María del Lago, loc/Engativá, dejó un conductor herido de bala. Sujetos armados interceptaron a las víctimas sobre las 22:00h de hoy 25AGO, y abrieron fuego al no lograr llevarse el automotor. Desconocemos el estado de salud… pic.twitter.com/GFn91zvQbt — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 26, 2026

Autoridades investigan el intento de hurto en Engativá

La autoridades deberán establecer cómo se desarrolló el intento de hurto y quiénes fueron los responsables del ataque. Ademas, la investigación también tendrá que determinar las circunstancias en las que los sujetos armados llegaron hasta el vehículo y posteriormente escaparon del lugar sin conseguir llevarse el automotor.

Por ahora, se espera que las autoridades recopilen videos de cámaras de seguridad y testimonios que permitan identificar a los responsables. También será clave establecer si los delincuentes tenían como objetivo específico el vehículo o si se trató de un hurto cometido al azar.

El caso se suma a los hechos de inseguridad que son materia de investigación en la localidad de Engativá. Hasta que exista un reporte oficial, no se conocen mayores detalles sobre los responsables ni sobre el estado de salud de la víctima.

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