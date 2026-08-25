Por: Caracol TV

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Una balacera registrada en el barrio Las Lomas, en el sur de Bogotá, dejó una persona muerta y otras cuatro heridas. El ataque ocurrió en un parqueadero ubicado al final de la carrera Décima, en inmediaciones de la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde un grupo de personas se encontraba compartiendo y consumiendo licor.

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De acuerdo con el reporte conocido por Edward Porras, el Ojo de la Noche, tres hombres armados habrían salido de una zona boscosa y, en cuestión de segundos, comenzaron a disparar contra las personas que estaban en el lugar. El ataque quedó registrado en videos que ahora son analizados por las autoridades y son claves para establecer quiénes participaron en el hecho.

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Según el relato conocido por Noticias Caracol, las víctimas habían llegado al sitio en una camioneta y un Chevrolet Spark. Los hombres armados habrían abordado al grupo y accionado sus armas de fuego. Algunas de las personas intentaron refugiarse en viviendas cercanas, pero también resultaron heridas.

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Una de las víctimas murió en el lugar de los hechos. Otras cuatro personas fueron trasladadas a centros médicos de la localidad Rafael Uribe Uribe para recibir atención. Entre los heridos, uno se encontraría en estado crítico, de acuerdo con la información conocida hasta el momento.

La Policía llegó al sitio después de que se registrara el ataque. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los presuntos responsables huyeron hacia el barrio San Pablo. Las unidades policiales se encontraban cerca, en un CAI del sector de Las Lomas, pero cuando llegaron al lugar los hombres armados ya habían escapado.

Óscar Flórez, oficial de Inspección de la Policía, explicó que las autoridades adelantan labores de investigación para establecer quiénes participaron en la balacera.

“Nuestras unidades de investigación en este momento se encuentran haciendo el procedimiento de recolección de información, recolección de videos que nos permitan llegar a las personas autores de este hecho delincuencial e igualmente determinar los motivos del mismo”, señaló.

Los investigadores también realizaron la inspección del lugar. Durante el procedimiento se evidenció la cantidad de disparos realizados durante el ataque.

“Una persona fallece, otras cuatro personas son trasladadas a los centros médicos más cercanos con el fin de brindarles los primeros auxilios. Estas personas en este momento se encuentran en proceso de recuperación”, afirmó el oficial.

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Investigación busca establecer el motivo de la balacera

Además de identificar a los responsables, las autoridades buscan establecer qué habría motivado el ataque ocurrido en el parqueadero de Las Lomas.

Según la información conocida durante la investigación, entre las personas que se encontraban en el sitio habría un hombre que portaba un brazalete del Inpec y otro que tendría antecedentes y asuntos pendientes con la justicia. Estos elementos hacen parte de las circunstancias que deberán ser verificadas por las autoridades dentro del proceso investigativo.

El ataque, según la información entregada por las autoridades, habría sido ejecutado en cuestión de segundos.

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