Un camión que transportaba ayudas humanitarias hacia el Chocó fue atacado con arma de fuego durante la noche del sábado 15 de agosto, cuando transitaba por una zona rural de Ciudad Bolívar, Antioquia.

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De acuerdo con El Colombiano, el vehículo hacía parte de una comisión que llevaba asistencia a personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:50 p. m., en el sector La Herradura, sobre la vía que conduce hacia el Chocó y a unos 10 minutos del casco urbano de Ciudad Bolívar, según el reporte de la Policía de Antioquia citado por el diario.

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#Antioquia I Según el reporte de las autoridades, varios camiones salieron desde Itagüí la noche del sábado con ayuda humanitaria hacia Chocó, pero en Ciudad Bolívar cuatro personas dispararon contra uno de los carros, propinándole cuatro disparos que no afectaron la carga. pic.twitter.com/jd76NR06Sx — NorbeyValleNoticias (@NorbeyVnoticias) August 16, 2026

Camión recibió cuatro impactos de bala

Según las primeras informaciones, varios camiones habían salido desde Itagüí, en el Valle de Aburrá, con ayudas humanitarias destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto.

Durante el recorrido, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas habrían interceptado uno de los vehículos. Los presuntos atacantes habrían disparado contra el camión, que terminó con cuatro impactos de arma de fuego.

Pese a los disparos, el conductor no resultó alcanzado y la mercancía tampoco habría sufrido daños.

La información sobre los responsables y las circunstancias exactas del ataque permanece en investigación y corresponde a las primeras versiones conocidas del caso.

Otro camión habría arrollado una motocicleta

En medio del ataque se habría presentado otra situación que terminó interrumpiendo la acción de los presuntos agresores.

Según el reporte citado por El Colombiano, otro camión que circulaba detrás del vehículo atacado habría arrollado una de las motocicletas en las que se movilizaban los cuatro hombres.

Esto habría impedido que los presuntos responsables continuaran con el ataque y escaparan del lugar en las condiciones inicialmente previstas.

Después de lo ocurrido, los ocupantes del camión afectado se desplazaron hasta una estación de servicio, donde recibieron atención de uniformados de la Policía. Los agentes adelantaron una inspección del automotor y verificaron los impactos provocados por los disparos.

Buscan a los responsables del ataque

Tras conocer el caso, unidades de la Policía de Antioquia realizaron un recorrido por la zona para intentar localizar a los responsables.

Sin embargo, hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el ataque y tampoco se ha establecido oficialmente quiénes fueron los autores.

Las autoridades avanzan en la investigación mientras el vehículo y las ayudas humanitarias continúan como elementos relevantes para esclarecer lo ocurrido durante el desplazamiento hacia el Chocó.

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