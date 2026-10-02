Un sacerdote fue enviado a un centro carcelario de manera preventiva luego de ser señalado por la Fiscalía de presuntamente por abusar de una niña de 13 años en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca.

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La investigación comenzó después de que la menor denunciara lo ocurrido en noviembre de 2025. De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el religioso ejercía funciones pastorales en una parroquia del municipio y tenía contacto frecuente con jóvenes que participaban en actividades de la comunidad.

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Según los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, el religioso habría establecido una relación de cercanía con la niña en el marco de los grupos y encuentros juveniles que estaban bajo su responsabilidad.

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La Fiscalía sostiene que el sacerdote habría utilizado la confianza que la menor había depositado en él como guía espiritual para acercarse a ella.

De acuerdo con la hipótesis presentada por el ente investigador, esa posición de autoridad habría sido utilizada para llevar a la niña hasta una habitación de la casa cural, donde presuntamente ocurrieron los actos que dieron origen al proceso penal.

Después de lo sucedido, la niña habría decidido contarle a sus familiares lo que, según su relato, había ocurrido. El testimonio de la menor posteriormente fue sometido a procesos de verificación por parte de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y funcionarios de Policía Judicial, según la información conocida en el proceso.

La Fiscalía recopiló estos elementos dentro de la investigación para establecer las circunstancias en las que se habrían producido los hechos y la eventual responsabilidad del religioso.

Durante las audiencias, un fiscal imputó al sacerdote el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado. Sin embargo, el religioso no aceptó los cargos y manifestó que era inocente.

Por tratarse de una investigación en curso, los señalamientos de la Fiscalía hacen parte de la hipótesis que deberá ser analizada dentro del proceso judicial y no constituyen por sí mismos una sentencia condenatoria. Después de escuchar los argumentos presentados por las partes, un juez de control de garantías determinó imponer al sacerdote una medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario.

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La decisión significa que el religioso permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso, de acuerdo con las determinaciones adoptadas por la autoridad judicial.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal del acusado.

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