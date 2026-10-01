Gustavo Petro se refirió a la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), anunciada este jueves primero de octubre después de más de 13 años al frente del gremio.

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(Vea también: ¿Qué hay detrás de la salida de Bruce Mac Master de la Andi? Analistas lo explican)

El expresidente publicó un extenso mensaje en X en el que cuestionó la postura que, según él, asumió Mac Master frente al rumbo económico del país y aseguró que el dirigente gremial tuvo la posibilidad de respaldar otro modelo de industrialización.

La reacción se produjo el mismo día en que Mac Master comunicó su salida de la Andi. En su carta de renuncia aseguró que durante las últimas semanas se habían presentado circunstancias que hicieron más complejo el entorno de la organización y habló de “múltiples presiones” que afectaron su capacidad de actuar con autonomía.

Petro cuestionó el modelo económico de Abelardo de la Espriella

El expresidente enumeró como parte de esa propuesta un mayor mercado interno, una reforma agraria, aranceles, financiación y energía a menor costo, además de asociaciones entre pequeños y medianos empresarios y cooperativismo agroindustrial.

Según Petro, esas medidas permitirían reducir los costos de producción y elevar el nivel de vida de la población.

El exmandatario también cuestionó directamente el programa económico del actual Gobierno de Abelardo de la Espriella. Aseguró que Mac Master prefirió respaldar un proyecto que, desde su perspectiva, “destruye la industrialización”.

Petro sostuvo además que ese modelo va “directamente contra el mercado interno”, al que calificó como la base de las exportaciones.

Petro lanzó crítica a los empresarios que respaldan al Gobierno

El expresidente también cuestionó a los empresarios que, según su afirmación, respaldan al actual Gobierno.

“Los dueños del gremio son abelardistas y difícilmente se les puede llamar industriales”, escribió Petro, en referencia a quienes, según él, tienen influencia sobre la Andi.

En la parte final de su mensaje, sostuvo que el empresariado industrial colombiano queda “sin liderazgo real y sin programa real para progresar”.

La salida de Mac Master ocurre después de 13 años al frente de la Andi y en medio de las tensiones que el gremio había mantenido con el Gobierno. El dirigente empresarial asumió la presidencia de la organización en 2013 y desde entonces se convirtió en una de las principales voces del sector privado colombiano.

Polémicas y logros de Petro

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