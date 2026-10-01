Por: El Espectador

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Julia Cristina Daza asumió recientemente el cargo de directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, en un acto oficial en el que expresó su gratitud hacia la ministra Paola Holguín y el presidente Abelardo de la Espriella por confiar en su liderazgo. Durante su discurso, Daza delineó los principales ejes de su gestión: trabajará por la “salvaguardia integral del patrimonio bibliográfico y documental”, fortalecerá y descentralizará la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, apostará por la innovación y la convergencia digital, y se enfocará en la internacionalización del acervo bibliográfico nacional, como consta en el comunicado oficial del Ministerio de Culturas.

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La nueva directora enfatizó su compromiso con el legado cultural de la institución y señaló que llega al cargo con “muchas ideas y con respeto por una institución que custodia buena parte de aquello que nos permite entender quiénes somos”. Asume la responsabilidad histórica de garantizar que el patrimonio conservado por la Biblioteca Nacional sea “preservado, digitalizado y accesible para las presentes y futuras generaciones”. Este mensaje resalta la importancia de la Biblioteca Nacional como entidad encargada de proteger, conservar y divulgar el acervo documental de Colombia.

Pese al posicionamiento de Daza, su nombramiento no estuvo exento de polémica. Incluso antes de hacerse oficial, distintos usuarios en la red social X manifestaron inquietudes sobre su falta de experiencia directa en el sector. De acuerdo con su hoja de vida, Daza es comunicadora social y periodista por la Universidad de La Sabana (graduada en 2009) y cuenta con una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes (2013). Su trayectoria profesional ha estado vinculada principalmente a áreas de comunicación, asesoría y gestión tanto en el sector público como en el privado.

Entre los cargos que ha ocupado destacan el de asesora del despacho del vicepresidente de la República entre 2019 y 2020, coordinadora de Comunicación de la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce, directora de Comunicación en Escolio Consultores, y contratista de Fiduciaria La Previsora. En el ámbito político, Daza fue jefe de prensa de la campaña presidencial de Noemí Sanín (2009-2010) y jefe de prensa en una Unidad de Trabajo Legislativo del Senado (2007). Más recientemente, ejerció como presidenta de la Fundación Propósitos Colombia y como directora ejecutiva de JCDN Consulting hasta 2026. Sin embargo, no registra experiencia previa en bibliotecas, bibliotecología o gestión de patrimonio bibliográfico.

¿Cuál es la experiencia laboral de Julia Cristina Daza antes de dirigir la Biblioteca Nacional?

Julia Cristina Daza tiene una formación en comunicaciones y gestión pública, con experiencia principalmente en roles de asesoría, gestión y comunicaciones en el sector público y privado. Ha trabajado como asesora en la vicepresidencia de la República, coordinadora de comunicación en empresas privadas, directora de comunicación en consultoras y jefe de prensa en campañas políticas, pero sin experiencia específica en bibliotecas o gestión de patrimonio documental.

¿Qué retos enfrentará Julia Cristina Daza como nueva directora de la Biblioteca Nacional de Colombia?

Julia Cristina Daza deberá responder a la expectativa de preservar, digitalizar y hacer accesible el patrimonio documental del país, además de descentralizar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas e impulsar la convergencia digital e internacionalización del acervo nacional, todo ello en medio de cuestionamientos sobre su experiencia específica en el campo bibliotecario.

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