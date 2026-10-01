Por: El Espectador

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Un juez de control de garantías ordenó el internamiento preventivo en un centro especializado para un adolescente de 17 años, acusado de ser el autor material del asesinato de Jhon Jairo Torres Torres, exalcalde de Yopal conocido como “Jhon Calzones”. El homicidio ocurrió el 29 de septiembre y, durante la audiencia, el joven aceptó de manera voluntaria los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación.

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La investigación, en cabeza del ente acusador, reunió evidencias que indican que el menor se desplazaba como parrillero en una motocicleta hasta la vivienda de Torres Torres, ubicada en la zona rural de Yopal. Según la información presentada, en ese lugar el joven habría accionado un arma de fuego, disparando en repetidas ocasiones contra el exmandatario. Tras el violento ataque, el presunto homicida intentó huir en la misma moto, pero sufrió un accidente que impidió su escape. Testigos del sector lograron retenerlo y luego lo entregaron a miembros de la Policía Nacional.

El exalcalde, herido de gravedad, fue trasladado de inmediato al Hospital Regional de la Orinoquía. Según datos divulgados por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, el equipo de especialistas intentó estabilizarlo con una cirugía de emergencia, pero los disparos habían afectado órganos internos. Finalmente, se confirmó su fallecimiento a las 12:23 p. m. del mismo día.

En el proceso judicial, la Fiscalía Seccional Casanare imputó al adolescente los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El joven, al aceptar los cargos, quedó sujeto a una medida de internamiento preventivo, conforme al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), la normativa vigente para menores de edad en estos casos.

De manera paralela, la Fiscalía informó que existe información preliminar según la cual el homicidio habría sido ordenado por una persona privada de la libertad. Por este motivo, la institución adelantará labores de policía judicial para esclarecer esa línea de investigación y explorar otras posibles hipótesis del caso. Mientras tanto, la administración departamental anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita la identificación y judicialización de los demás implicados en el asesinato.

¿Quién era Jhon Jairo Torres, conocido como “Jhon Calzones”, y cómo ocurrieron los hechos?

Jhon Jairo Torres Torres fue exalcalde de Yopal y se encontraba en su finca en la zona rural de la ciudad cuando fue atacado a tiros por dos personas en motocicleta. Un video de seguridad registró el momento. Tras recibir los disparos, fue trasladado a un hospital donde no sobrevivió, según reportó el gobernador de Casanare y la Policía Nacional.

¿Qué implica la medida de internamiento preventivo para menores en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)?

La medida de internamiento preventivo impuesta por el juez, conforme al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), significa que el joven permanecerá retenido en un centro especializado para menores, en tanto avanza el proceso judicial y se determina su responsabilidad penal, siguiendo los procedimientos especiales para adolescentes establecidos por la ley colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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