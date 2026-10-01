Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Cinco personas fueron capturadas en Herveo, Tolima, debido a su presunta participación en un plan para atentar contra Óscar Silva, padre de la actual alcaldesa Gina Vanesa Silva. Según la información entregada por la Policía Nacional, el operativo permitió capturar en flagrancia a tres adultos y aprehender a dos menores de edad, quienes serían instrumentalizados para cometer el supuesto sicariato contra el padre de la mandataria local. Las autoridades incautaron en el procedimiento tres revólveres junto con su respectiva munición, lo que, de acuerdo con los investigadores, permitió impedir que el posible atentado se materializara.

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De acuerdo con la indagación judicial, el presunto plan criminal estaría vinculado a alias “Tinejo” y alias “Soldado o Lobo”. Sobre este último, las autoridades señalan que es considerado el presunto líder del microtráfico en la zona norte del departamento de Tolima y que actualmente se encuentra privado de la libertad en una cárcel. El caso toma relevancia, ya que en la investigación se menciona que los dos menores de edad habrían sido utilizados por los adultos para ejecutar el delito, lo que da cuenta de la instrumentalización de jóvenes en prácticas criminales.

En desarrollo de las audiencias judiciales, la Fiscalía General de la Nación imputó a los tres adultos los delitos de porte ilegal de arma de fuego o municiones agravado, concierto para delinquir agravado y uso de menores para la comisión de delitos. Como resultado del proceso, los adultos recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, mientras que a los dos menores se les impuso medida de internamiento preventivo. Estas medidas reflejan la gravedad de los cargos presentados y la posible peligrosidad de los implicados.

Ante el riesgo para la integridad de la familia Silva, la Fiscalía solicitó reforzar las condiciones de seguridad para Óscar Silva, la alcaldesa Gina Vanesa Silva y su hermano menor. La intención es mitigar posibles amenazas o represalias derivadas del caso, en vista de la información encontrada durante la investigación sobre el peligro que corría la familia. Así, las autoridades han intensificado las acciones para proteger a los implicados y garantizar el curso de las investigaciones pertinentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué capturaron a cinco personas en Herveo, Tolima, relacionadas con un plan criminal?

Las cinco personas fueron capturadas en flagrancia en Herveo, Tolima, después de un operativo de la Policía Nacional por su posible participación en un plan para atentar contra Óscar Silva, el padre de la alcaldesa Gina Vanesa Silva. El procedimiento incluyó la incautación de armamento y la identificación de un vínculo con cabecillas de microtráfico en la región.

¿Qué medidas se tomaron para proteger a la familia de la alcaldesa Gina Vanesa Silva tras las capturas?

Como resultado de la investigación, la Fiscalía General de la Nación solicitó reforzar la seguridad de Óscar Silva, la alcaldesa Gina Vanesa Silva y su hermano menor, buscando brindarles protección adicional ante el riesgo evidenciado en el proceso judicial relacionado con el plan criminal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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