Por: El Espectador

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La reciente decisión del Consejo Académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, antes conocida como la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB), de suspender la admisión al programa de Arte Danzario, desencadenó la declaración de paro por parte de estudiantes de la Facultad de Artes. La resolución fue adoptada tras una sesión celebrada el miércoles 30 de septiembre, según el reporte de los propios estudiantes. La determinación de suspender temporalmente el acceso de nuevos aspirantes al programa provocó inconformidad en la comunidad estudiantil, que manifestó que esta situación “profundiza la precarización de un proyecto curricular que históricamente ha sido relegado y constituye un grave atropello contra la formación artística pública del país”, como expresó el movimiento estudiantil en redes sociales.

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La reacción no solo se orientó a rechazar la medida sino también a exigir transparencia en el proceso, solicitando información precisa sobre las discusiones y decisiones que afectan directamente a la Facultad, su cuerpo docente y la comunidad académica en general. Ante la falta de pronunciamientos públicos oficiales por parte de la Universidad y de la Facultad, la decana Sandra Bibiana Cáceres declaró a Caracol Radio que la suspensión es momentánea y responde a la falta de infraestructura adecuada para desarrollar el programa.

Es importante anotar que los estudiantes no han estado ajenos a otras problemáticas. Según el texto fuente, llevan varios meses manifestándose sobre deficiencias en las condiciones del programa y, recientemente, sufrieron cancelaciones de clases debido a la falta de agua en distintas sedes. Esta situación generó preocupación y motivó el comunicado del 26 de septiembre por parte de la decanatura, en el que se anunciaron acuerdos para enfrentar el déficit de infraestructura. Entre las propuestas impulsadas por la decana Cáceres, está la posibilidad de arrendar nuevos espacios en el corto plazo y adecuar otros en el mediano. Además, se planteó la formulación, a largo plazo, de un plan de desarrollo específico para responder a las necesidades del programa y definir, para octubre de 2026, el presupuesto destinado a los espacios para Arte Danzario.

Las protestas estudiantiles y el paro actual reflejan un clima de inconformidad persistente en la Facultad de Artes, en un contexto donde los recursos y la atención a la formación artística pública aparecen como preocupaciones centrales dentro de la agenda universitaria.

¿Por qué los estudiantes de la Facultad de Artes ASAB declararon paro en la Universidad Distrital?

Los estudiantes decidieron entrar en paro tras la decisión del Consejo Académico de suspender la admisión de nuevos estudiantes al programa de Arte Danzario, cuestionando la transparencia del proceso y manifestando su preocupación por el deterioro de las condiciones de formación y la falta de soluciones sostenibles para la infraestructura del programa.

¿Cuáles son los problemas estructurales que enfrenta el programa de Arte Danzario en la Universidad Distrital?

El programa enfrenta dificultades de infraestructura, cancelaciones de clases por servicios insuficientes y falta de espacios adecuados, lo que llevó a la administración a buscar soluciones como el arriendo y adecuación de nuevos lugares y la planeación de presupuestos a largo plazo para atender la situación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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