El menor de edad señalado de dispararle al exalcalde de Yopal John Jairo Torres, conocido como Jhon ‘Calzones’, aceptó su responsabilidad en el homicidio durante la audiencia de imputación que se llevó a cabo este jueves en la ciudad.

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La Fiscalía General de la Nación había legalizado el miércoles la aprehensión del adolescente y, un día después, avanzó con la audiencia en la que el joven reconoció su participación en el crimen. Ahora, el ente investigador busca que quede privado de la libertad mediante una medida de aseguramiento especial, teniendo en cuenta que es menor de edad.

El asesinato de Torres ocurrió en una finca ubicada en zona rural de Yopal, Casanare. El exalcalde se encontraba departiendo cuando fue atacado con un arma de fuego y recibió cuatro disparos.

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El ataque quedó registrado en videos que posteriormente fueron difundidos en redes sociales. Aunque Jhon ‘Calzones’ fue trasladado hasta un hospital departamental después de resultar herido, la gravedad de las lesiones provocó su muerte.

Menor entregaría información sobre otros involucrados

La información que entregue el adolescente durante el proceso será considerada clave para que las autoridades puedan establecer quiénes más estarían detrás del asesinato.

De acuerdo con los datos conocidos hasta ahora, la Fiscalía y la Policía tienen información que apunta a que el joven sería oriundo del Eje Cafetero. Además, en declaraciones preliminares habría mencionado a un hombre conocido con el alias de ‘Mara’.

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La hipótesis que manejan las autoridades es que este hombre habría contactado al menor desde la cárcel de Cómbita para encargarle el ataque contra el exalcalde. Sin embargo, esta versión todavía hace parte de la investigación y deberá ser esclarecida por las autoridades.

Según la reconstrucción inicial de los hechos, el adolescente habría sido quien descendió de la motocicleta y disparó contra Torres, mientras que el hombre que conducía el vehículo escapó del lugar después del ataque.

La Gobernación de Casanare ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y ubicar a los autores intelectuales del homicidio.

Con la aceptación de responsabilidad del menor, la investigación ahora se concentra también en establecer quién habría ordenado el asesinato y cuál fue el papel de las demás personas que pudieron participar en el crimen.

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