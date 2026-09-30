Un video de Jhon Jairo Torres Torres, conocido como Jhon ‘Calzones’, tomó relevancia por las palabras que el exalcalde de Yopal pronunció antes de ser asesinado. En la grabación, habló de las precauciones que estaba tomando debido a la situación de seguridad que, según él mismo, se vivía en la capital de Casanare.

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En el video, Torres aseguró que “el parche está un poquito caliente en Yopal” y explicó que había decidido trasladarse a una de las fincas que tenía junto con varias personas de su entorno. Desde ese lugar, contó que estaban preparando una chorizada. El exalcalde también hizo referencia a una actividad comercial relacionada con los chorizos que estaba preparando. “Estamos haciendo los chorizos solo de cerdo, para que me compren chorizos en estos días”, dijo en la grabación.

Sin embargo, más allá de la actividad que mostraba en el video, Jhon ‘Calzones’ dejó claro que estaba evitando permanecer en la ciudad por temor a su seguridad. “No puedo dar papaya allá en la ciudad porque el parche está caliente”, afirmó.

(Vea también: “Dejemos esos señores quietos”: revelan video de Jhon ‘Calzones’ diciendo quién lo iba a matar)

En otro momento de la grabación, Torres decidió no revelar la ubicación exacta en la que se encontraba. Según explicó, estaba en una de sus fincas, pero prefería mantener el lugar en reserva debido a la situación que enfrentaba. “No puedo decir en cuál, toca tener cuidado”, manifestó.

El video adquiere especial relevancia tras el asesinato de Jhon ‘Calzones’, pues en la propia grabación el exalcalde hablaba de personas que, según sus palabras, lo estaban persiguiendo y de la necesidad de tomar precauciones. “Hay mucho bandido persiguiéndonos”, señaló en ese registro.

El exalcalde de Yopal fue asesinado el pasado 29 de septiembre por dos sujetos que llegaron en moto hasta la finca donde él estaba. Uno de los responsables fue un menor de edad, que resultó capturado después del crimen.

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