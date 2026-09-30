Las redes sociales de Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, ahora hacen parte de las pistas que revisan las autoridades para establecer cómo se habría preparado el ataque que terminó con su vida en una finca de zona rural de Yopal.

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(Vea también: A Jhon ‘Calzones’ le habrían descargado el arma: revelan las heridas que sufrió en ataque)

Según información conocida por la Unidad Investigativa de El Tiempo, los investigadores intentan reconstruir los movimientos del exalcalde durante los días previos al crimen y determinar si quienes prepararon el atentado encontraron en sus publicaciones información suficiente para conocer sus rutinas.

Una de las primeras pistas apunta a que el posible seguimiento habría comenzado unos ocho días antes del asesinato. Durante ese periodo, Torres continuó mostrando en redes parte de las actividades que desarrollaba en La Selvita, predio donde también funcionaba parte de su negocio de venta de carne.

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Las transmisiones y publicaciones permitían observar distintos momentos de su cotidianidad. Allí promocionaba productos, difundía ofertas laborales y mostraba actividades relacionadas con el funcionamiento de la finca y sus negocios. Ese material es revisado ahora para establecer si pudo revelar patrones sobre sus horarios o los momentos en que permanecía en el lugar.

La hipótesis que manejan los investigadores es que esa exposición pública pudo facilitar la ubicación de Torres y aportar información para escoger el momento del ataque. Sin embargo, todavía buscan establecer si los responsables efectivamente utilizaron sus redes sociales para preparar el crimen.

#ATENCIÓN| Este es el momento en que dos personas, una de ellas menor de edad, llegan en moto hasta la finca de Jhon Jairo Torres, ‘Jhon Calzones’, y disparan contra el exalcalde de Yopal. Torres murió horas después, tras ser trasladado a un hospital. Vía @josedavid88_ pic.twitter.com/MoADfzUtup — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 29, 2026

Así fue el asesinato de Jhon ‘Calzones’ en su finca en Casanare

El ataque ocurrió durante la mañana del martes 29 de septiembre en la finca La Selvita, zona rural de Yopal. De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios que conocieron detalles de la investigación, dos hombres llegaron hasta el predio en una motocicleta y uno de ellos descendió para acercarse a Jhon Jairo Torres Torres.

El sujeto habría utilizado como pretexto la compra de carne para aproximarse al exalcalde. Una vez estuvo cerca de Torres, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar. Las cámaras de seguridad de la finca registraron parte de la secuencia y en las imágenes se observan los momentos del ataque.

Los disparos dejaron gravemente herido a Torres, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de Yopal. La información conocida por medios como EL TIEMPO estableció impactos en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo. Horas después, el exalcalde murió en el Hospital Regional de la Orinoquía.

🔴 Se conoce un nuevo video en el que se observa el momento en que le disparan a ‘Jhon Calzones’ en un atentado ocurrido en Casanare. Video: Cortesía. pic.twitter.com/NFtsmiiC7Y — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 30, 2026

Luego del ataque, los dos hombres intentaron escapar en la motocicleta. Sin embargo, el vehículo habría presentado una falla mecánica durante la huida, situación que permitió que trabajadores de la finca intervinieran y que uno de los presuntos participantes fuera aprehendido. Se trata de un adolescente de 17 años.

Además del video, las autoridades cuentan con otros elementos recogidos durante los procedimientos posteriores al ataque. La motocicleta y un teléfono celular quedaron bajo custodia para avanzar en la investigación, mientras continúa la búsqueda y la identificación del otro presunto participante.

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